https://sputniknews.com.tr/20230927/rus-hava-savunma-gucleri-son-24-saatte-19-ukrayna-ihasini-vurdu-1075817282.html
Rus hava savunma güçleri son 24 saatte 19 Ukrayna İHA’sını vurdu
Rus hava savunma güçleri son 24 saatte 19 Ukrayna İHA’sını vurdu
Rus ordusu son 24 saatte Ukrayna ordusunun attığı 8 HIMARS füzesi ile 19 insansız hava aracını etkisiz hale getirdi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T19:01+0300
2023-09-27T19:01+0300
2023-09-27T23:05+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun 10 saldırısının püskürtüldüğü ve yaklaşık 390 askerinin, dört tankın, dokuz savaş aracının, 7 otomobilin, iki adet ABD yapımı M777 toplunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ayrıca bir mühimmat deposu vuruldu.Zaporojye yönünde Ukrayna ordusunun bir saldırısı püskürtülürken mevzilerine hava ve topçu saldırıları düzenlendi. Yaklaşık 60 Ukraynalı asker, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil, iki adet ABD yapımı M777 top, Akatsiya topu, Msta-B obüsü etkisiz hale getirildi.Güney Donetsk yönünde bir saldırı püskürtülürken düşman mevzilerine hava saldırıları düzenlendi. Ukrayna ordusunun kaybı 150’den fazla asker, iki zırhlı savaş aracı, beş otomobil, 3 adet D-20 obüsü yok edildi.Krasnıy Liman yönünde, Ukrayna ordusunun iki saldırısı püskürtüldü. Ayrıca düşmanın ordu mevzilerine topçu saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun yaklaşık 55 askeri, iki zırhlı savaş aracı, iki otomobili, Msta-B ve D-30 obüsleri etkisiz hale getirildi.Kupyansk yönünde, Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlenirken 15 Ukraynalı asker öldürüldü, iki otomobil, ABD yapımı M777 topu, iki Msta-B obüsü yok edildi.Herson yönünde düzenlenen saldırılar sonucu 45’ten fazla Ukraynalı asker, üç otomobil, ABD yapımı M777 topu etkisiz hale getirildi. Ayrıca bir sabotaj grubu yok edildi.Rus hava savunma güçleri, son 24 saatte 8 adet ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi ve 19 İHA’yı vurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230926/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-tum-saldirilari-puskurtuldu-1075779430.html
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rusya savunma bakanlığı, donetsk, ukrayna, ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı, donetsk, ukrayna, ukrayna krizi
Rus hava savunma güçleri son 24 saatte 19 Ukrayna İHA’sını vurdu
19:01 27.09.2023 (güncellendi: 23:05 27.09.2023) Abone ol
Rus ordusu son 24 saatte Ukrayna ordusunun attığı 8 HIMARS füzesi ile 19 insansız hava aracını etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun 10 saldırısının püskürtüldüğü ve yaklaşık 390 askerinin, dört tankın, dokuz savaş aracının, 7 otomobilin, iki adet ABD yapımı M777 toplunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ayrıca bir mühimmat deposu vuruldu.
Zaporojye yönünde Ukrayna ordusunun bir saldırısı püskürtülürken mevzilerine hava ve topçu saldırıları düzenlendi. Yaklaşık 60 Ukraynalı asker, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil, iki adet ABD yapımı M777 top, Akatsiya topu, Msta-B obüsü etkisiz hale getirildi.
Güney Donetsk yönünde bir saldırı püskürtülürken düşman mevzilerine hava saldırıları düzenlendi. Ukrayna ordusunun kaybı 150’den fazla asker, iki zırhlı savaş aracı, beş otomobil, 3 adet D-20 obüsü yok edildi.
Krasnıy Liman yönünde, Ukrayna ordusunun iki saldırısı püskürtüldü. Ayrıca düşmanın ordu mevzilerine topçu saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun yaklaşık 55 askeri, iki zırhlı savaş aracı, iki otomobili, Msta-B ve D-30 obüsleri etkisiz hale getirildi.
Kupyansk yönünde, Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlenirken 15 Ukraynalı asker öldürüldü, iki otomobil, ABD yapımı M777 topu, iki Msta-B obüsü yok edildi.
Herson yönünde düzenlenen saldırılar sonucu 45’ten fazla Ukraynalı asker, üç otomobil, ABD yapımı M777 topu etkisiz hale getirildi. Ayrıca bir sabotaj grubu yok edildi.
Rus hava savunma güçleri, son 24 saatte 8 adet ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi ve 19 İHA’yı vurdu.