https://sputniknews.com.tr/20230927/peynir-imalathanesinde-hijyen-kurallari-hice-sayildi-ruhsatsiz-is-yeri-muhurlendi--1075795293.html

Peynir imalathanesinde hijyen kuralları hiçe sayıldı: Ruhsatsız iş yeri mühürlendi

Peynir imalathanesinde hijyen kuralları hiçe sayıldı: Ruhsatsız iş yeri mühürlendi

Bursa’da merdivenaltı peynir ve süt ürünleri imal eden iş yeri mühürlendi. Kovalarda imal edilen peynirlere de el konuldu. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T10:02+0300

2023-09-27T10:02+0300

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Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu bir kişi tarafından ruhsatsız işletilen süt ve süt ürünleri imalathanesine ihbar üzerine baskın yaptı.Çiftehavuzlar Mahallesi Etibank Çıkmazı sokak üzerinde bulunan süt ve süt ürünleri üreten işyerine Tarım İl Müdürlüğü ve Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan denetimde hijyenik olmayan ürünler dikkat çekti. İşyerinin kurallara uymadığı tespit edilirken, ruhsatsız işletmeye ceza yağdı. İş yerindeki sağlıksız ürünlere el konuldu. Ruhsatı bulunmayan iş yeri mühürlenirken cezai işlem uygulandı.

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