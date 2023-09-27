https://sputniknews.com.tr/20230927/peynir-imalathanesinde-hijyen-kurallari-hice-sayildi-ruhsatsiz-is-yeri-muhurlendi--1075795293.html
Peynir imalathanesinde hijyen kuralları hiçe sayıldı: Ruhsatsız iş yeri mühürlendi
Peynir imalathanesinde hijyen kuralları hiçe sayıldı: Ruhsatsız iş yeri mühürlendi
Bursa’da merdivenaltı peynir ve süt ürünleri imal eden iş yeri mühürlendi. Kovalarda imal edilen peynirlere de el konuldu. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T10:02+0300
2023-09-27T10:02+0300
2023-09-27T10:03+0300
türkiye
peynir
peynir tenekesi
mühür
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Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu bir kişi tarafından ruhsatsız işletilen süt ve süt ürünleri imalathanesine ihbar üzerine baskın yaptı.Çiftehavuzlar Mahallesi Etibank Çıkmazı sokak üzerinde bulunan süt ve süt ürünleri üreten işyerine Tarım İl Müdürlüğü ve Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan denetimde hijyenik olmayan ürünler dikkat çekti. İşyerinin kurallara uymadığı tespit edilirken, ruhsatsız işletmeye ceza yağdı. İş yerindeki sağlıksız ürünlere el konuldu. Ruhsatı bulunmayan iş yeri mühürlenirken cezai işlem uygulandı.
https://sputniknews.com.tr/20220613/curumus-ve-kurtlu-tavukla-ilgili-firmadan-aciklama-herhangi-bir-kokusma-ve-kurtlanma-mumkun-degil-1057361388.html
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peynir, peynir tenekesi, mühür
peynir, peynir tenekesi, mühür
Peynir imalathanesinde hijyen kuralları hiçe sayıldı: Ruhsatsız iş yeri mühürlendi
10:02 27.09.2023 (güncellendi: 10:03 27.09.2023) Abone ol
Bursa’da merdivenaltı peynir ve süt ürünleri imal eden iş yeri mühürlendi. Kovalarda imal edilen peynirlere de el konuldu.
Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu bir kişi tarafından ruhsatsız işletilen süt ve süt ürünleri imalathanesine ihbar üzerine baskın yaptı.
Çiftehavuzlar Mahallesi Etibank Çıkmazı sokak üzerinde bulunan süt ve süt ürünleri üreten işyerine Tarım İl Müdürlüğü ve Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan denetimde hijyenik olmayan ürünler dikkat çekti.
İşyerinin kurallara uymadığı tespit edilirken, ruhsatsız işletmeye ceza yağdı. İş yerindeki sağlıksız ürünlere el konuldu. Ruhsatı bulunmayan iş yeri mühürlenirken cezai işlem uygulandı.