https://sputniknews.com.tr/20230927/natonun-genislemesinden-putini-sorumlu-tutan-clintona-kremlinden-yanit-1075809397.html

NATO'nun genişlemesinden Putin'i sorumlu tutan Clinton'a Kremlin'den yanıt

NATO'nun genişlemesinden Putin'i sorumlu tutan Clinton'a Kremlin'den yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun genişlemesinin sorumluluğunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yükleyen ABD'li siyasetçi Hillary Clinton'un... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T17:04+0300

2023-09-27T17:04+0300

2023-09-27T17:04+0300

dünya

nato

hillary clinton

vladimir putin

kremlin

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Hillary Clinton'un kavramların altını üstüne getirme ve onlara farklı anlamlar yükleme girişimleriyle ün saldığını anımsatan Kremlin Sözcüsü Peskov, "2009 yılında Clinton, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılmasını sembolize eden kırmızı buton hediye etmişti ancak üzerine 'yeniden başlatma' yerine yanlışlıkla 'aşırı yükleme' yazmışlardı. Bunun kasıtsız bir hata olduğunu anlaşılıyor ancak yine de başlı başına çok şey ifade ediyor" dedi.Rusya lideri Putin'in tutarlı bir siyaset izlediğinin de altını çizen Peskov, NATO'nun çok sayıdaki genişleme dalgalarına, İttifak'ın askeri altyapısının Rusya sınırlarına yaklaşmasına dikkat çekerek "Rusya Devlet Başkanı, Batı'yla bu durumu konuşma ve taslağı Rus tarafınca hazırlanan bir belgeyi imzalama girişimlerinde bulundu, Batı ise bu belgeyi istişare etmeyi reddetti. Dolayısıyla devam eden özel askeri harekatın nedeni de tamamen aşikar hale geliyor" ifadelerini kullandı.'Hersh'in ve Rus istihbaratının çıkarımları örtüşüyor'Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalar hakkında ABD'li duayen gazeteci Seymour Hersh'in yayınladığı rapordaki verileri değerlendiren Peskov, bunların Rusya istihbaratının bulgularıyla örtüştüğünü belirtti.Kremlin Sözcüsü, "Hersh'in kaynaklarını bilmiyoruz ancak yayınladığı bilgilerin esası, istihbarat servislerimizin elindeki verilerle kesinlikle örtüşüyor. Kritik enerji altyapısına yönelik bu terör saldırısı, her halükarda ABD ve İngiltere tarafından organize edildi. Onlar, bu terör eylemiyle öyle ya da böyle iltisaklı" vurgusu yaptı.Pulitzer ödüllü gazeteci Hersh, Substack platformundaki sayfasında yaptığı açıklamada Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının patlatılması olayına karışan Amerikalıların herhangi bir iz bırakmadığını, ABD’de bu görev ile ilgili herhangi bir önemli bilgi bilgisayarlara işlenmediğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230926/abdli-gazeteci-hersh-abd-kuzey-akim-hatlarinin-patlatilmasindaki-rolune-dair-izleri-sildi-1075778001.html

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