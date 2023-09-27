https://sputniknews.com.tr/20230927/milli-savunma-bakanliginin-sozlesmeli-er-alimi-basvurularinda-sure-doluyor-1075796064.html
Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli er alımı başvurularında süre doluyor
Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli er alımı başvurularında süre doluyor
Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli er temininde başvuru süresi 1 Ekim'de dolacak. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T10:16+0300
2023-09-27T10:16+0300
2023-09-27T10:16+0300
türkiye
sözleşmeli personel
milli savunma bakanlığı (msb)
başvuru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1b/1075795910_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bf0d1be0251a22ba879c2a30ff9f8f4c.jpg
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre bu yıl içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 16 bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 4 bin 16 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 2 bin olmak üzere toplam 22 bin 16 sözleşmeli er temini planlandı.Bu kapsamda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının 21 Ağustos'ta başlayan sözleşmeli er temini başvuruları https://personeltemin.gov.tr adresinden 1 Ekim gece yarısına kadar devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230926/msb-yunanistan-sinirindan-yasadisi-yollarla-girmeye-calisan-11i-feto-uyesi-17-kisi-yakalandi-1075778692.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1b/1075795910_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6cd1675933f2c2ad230909a8bb6732bc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sözleşmeli personel, milli savunma bakanlığı (msb), başvuru
sözleşmeli personel, milli savunma bakanlığı (msb), başvuru
Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli er alımı başvurularında süre doluyor
Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli er temininde başvuru süresi 1 Ekim'de dolacak.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre bu yıl içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 16 bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 4 bin 16 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 2 bin olmak üzere toplam 22 bin 16 sözleşmeli er temini planlandı.
Bu kapsamda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının 21 Ağustos'ta başlayan sözleşmeli er temini başvuruları https://personeltemin.gov.tr adresinden 1 Ekim gece yarısına kadar devam edecek.