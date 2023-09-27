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Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli er alımı başvurularında süre doluyor
Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli er alımı başvurularında süre doluyor
Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli er temininde başvuru süresi 1 Ekim'de dolacak. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
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sözleşmeli personel
milli savunma bakanlığı (msb)
başvuru
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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre bu yıl içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 16 bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 4 bin 16 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 2 bin olmak üzere toplam 22 bin 16 sözleşmeli er temini planlandı.Bu kapsamda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının 21 Ağustos'ta başlayan sözleşmeli er temini başvuruları https://personeltemin.gov.tr adresinden 1 Ekim gece yarısına kadar devam edecek.
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sözleşmeli personel, milli savunma bakanlığı (msb), başvuru
sözleşmeli personel, milli savunma bakanlığı (msb), başvuru

Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli er alımı başvurularında süre doluyor

10:16 27.09.2023
© AAAsker
Asker - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli er temininde başvuru süresi 1 Ekim'de dolacak.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre bu yıl içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 16 bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 4 bin 16 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 2 bin olmak üzere toplam 22 bin 16 sözleşmeli er temini planlandı.
Bu kapsamda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının 21 Ağustos'ta başlayan sözleşmeli er temini başvuruları https://personeltemin.gov.tr adresinden 1 Ekim gece yarısına kadar devam edecek.
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