https://sputniknews.com.tr/20230927/milli-savunma-bakanliginin-sozlesmeli-er-alimi-basvurularinda-sure-doluyor-1075796064.html

Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli er alımı başvurularında süre doluyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli er alımı başvurularında süre doluyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli er temininde başvuru süresi 1 Ekim'de dolacak. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T10:16+0300

2023-09-27T10:16+0300

2023-09-27T10:16+0300

türkiye

sözleşmeli personel

milli savunma bakanlığı (msb)

başvuru

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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre bu yıl içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 16 bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 4 bin 16 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 2 bin olmak üzere toplam 22 bin 16 sözleşmeli er temini planlandı.Bu kapsamda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının 21 Ağustos'ta başlayan sözleşmeli er temini başvuruları https://personeltemin.gov.tr adresinden 1 Ekim gece yarısına kadar devam edecek.

https://sputniknews.com.tr/20230926/msb-yunanistan-sinirindan-yasadisi-yollarla-girmeye-calisan-11i-feto-uyesi-17-kisi-yakalandi-1075778692.html

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sözleşmeli personel, milli savunma bakanlığı (msb), başvuru