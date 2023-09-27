https://sputniknews.com.tr/20230927/meteoroloji-saat-verdi-istanbul-dahil-bircok-il-icin-saganak-uyarisi-1075791234.html

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok il için 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok il için 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji son hava durumu değerlendirmesini paylaştı. Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına beklenirken İstanbul dahil çok sayıda il için gök gürültülü sağanak... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T06:03+0300

2023-09-27T06:03+0300

2023-09-27T06:03+0300

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meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege ile Eskişehir, Isparta, Burdur, Trabzon, Rize çevreleri ve Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 30°CParçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 27°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 27°CParçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı bulutlu, İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 29°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 31°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 29°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 30°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CParçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 31°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 28°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 29°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 28°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 23°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 25°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 25°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 21°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 32°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 25°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 34°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 34°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 36°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230926/istanbul-valiligi-ve-meteorolojiden-firtina-uyarisi-cok-sayida-il-icin-yagis-alarmi-1075761524.html

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