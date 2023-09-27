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https://sputniknews.com.tr/20230927/menendez-hakim-karsisina-cikti-100-bin-dolar-kefaletle-serbest-birakildi-1075814397.html
Menendez hakim karşısına çıktı: 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Menendez hakim karşısına çıktı: 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı ile öne çıkan ve 'rüşvet almak'la suçlanan senatör Bob Menendez ve eşi Nadine Menendez, haklarındaki yolsuzluk ve rüşvet... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T20:52+0300
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ABD Senatosu’nun eski Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve eşi Nadine Menendez, haklarında 'yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla' açılan dava kapsamında ABD’nin New York kentinde hakim karşısına çıktı. Kısa süren duruşmada, Menendez ve eşi, haklarındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarını reddederek, suçsuz olduklarının iddia etti.'100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı'Skandalın patlak vermesinin ardından Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı'ndan istifa eden Menendez’i 100 bin dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakan mahkeme, Menendez’in tüm kişisel pasaportlarına el koyarak, yurtdışına seyahat yasağı getirdi fakat senatör olarak resmi görevle ülke dışına seyahat etmesine izin verdi.Menendez’in eşi 250 bin dolar kefaletle serbest bırakıldıMahkeme, Menendez’e eşi dışında diğer sanıklarla hiçbir şekilde temas kurmamasını ve avukatların olmadığı durumlarda davanın gerçeklerini bilen senato görevlileriyle de temas kurmamasını emretti. Mahkeme ayrıca, Menendez’in eşi Nadine’yi ise 250 bin dolar kefaletle serbest bırakarak, yurtdışına seyahat yasağı getirdi.Menendez ile aynı davada yargılanan işadamları Jose Uribe, Fred Daibes ve Wael Hana çıkarıldıkları mahkemelerde suçsuz olduklarını ileri sürdü.Menedez’in evinde binlerce dolar nakit para ve 13 külçe altın bulunmuştuMenendez hakkında hazırlanan iddianamede "siyasi nüfuzunu New Jersey'den birkaç iş adamını ve Mısır hükümetini zenginleştirmek için kullandığı" belirtilmiş, Menendez'in rüşvet olarak nakit para, külçe altınlar, iş tazminatı, lüks bir araç ve birçok değerli eşya aldığı aktarılmıştı. Mısır asıllı ABD’li iş adamı Wael Hanna ve Mısır hükümetini korumak amacıyla Tarım Bakanlığı'ndaki bir yetkiliye baskı yapmakla suçlanan Menendez'in, ayrıca New Jersey'li iş adamı Jose Uribe hakkında yürütülen bir soruşturmaya müdahale ettiği iddia edilmişti. İddianamede, Menendez'in Mısır'a fayda sağlamak için tekrar tekrar eylemlerde bulunduğu öne sürüldü. Menendez'in evinde yapılan aramada, çoğu giysi ve dolaplarda saklanmış yaklaşık 500 bin dolar nakit paranın yanı sıra değeri 100 bin dolardan fazla olan 13 külçe altın bulunmuştu.Ele geçirilen nakit dolu zarflardan birinde Daibes'in DNA'sı bulunuyorMenendez pazartesi günü yaptığı açıklamada, evinde bulunan paranın yıllar içinde kişisel tasarruf hesaplarından çekildiğini ve bunu acil durumlar için hazır bulundurduğunu öne sürdü. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Menendez, aklanacağından emin olduğunu ve Senato'dan ayrılmaya niyeti olmadığını belirtti. Ancak savcılara göre, Menendez’in evinde bulunan nakit dolu zarflardan birinde Daibes'in DNA'sı bulunuyordu.Mısır’a yapılan askeri satış gündemdeMenendez hakkındaki iddialar, ABD Kongresi'nin Mısır’a yapılmasına onay verdiği 235 milyon dolarlık askeri yardımın yeniden incelenmesi yönünde çağrılara yol açtı.Menendez hakkındaki ikinci yolsuzluk davasıSon 10 yıl içinde Menendez hakkında açılan ikinci yolsuzluk davası olarak kayıtlara geçerken, son dava jüri üyelerinin 2017'de bir karara varamamış ve hatalı yargılamayla sonuçlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230922/abdde-turkiye-karsitligiyla-bilinen-senator-menendez-rusvet-almakla-suclandi-1075690251.html
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Menendez hakim karşısına çıktı: 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı

20:52 27.09.2023
© AA / Fatih AktaşNew Jersey Senatörü Bob Menendez
New Jersey Senatörü Bob Menendez - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© AA / Fatih Aktaş
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ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı ile öne çıkan ve 'rüşvet almak'la suçlanan senatör Bob Menendez ve eşi Nadine Menendez, haklarındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarını reddetti. Menendez, 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.
ABD Senatosu’nun eski Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve eşi Nadine Menendez, haklarında 'yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla' açılan dava kapsamında ABD’nin New York kentinde hakim karşısına çıktı.
Kısa süren duruşmada, Menendez ve eşi, haklarındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarını reddederek, suçsuz olduklarının iddia etti.

'100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı'

Skandalın patlak vermesinin ardından Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı'ndan istifa eden Menendez’i 100 bin dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakan mahkeme, Menendez’in tüm kişisel pasaportlarına el koyarak, yurtdışına seyahat yasağı getirdi fakat senatör olarak resmi görevle ülke dışına seyahat etmesine izin verdi.

Menendez’in eşi 250 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı

Mahkeme, Menendez’e eşi dışında diğer sanıklarla hiçbir şekilde temas kurmamasını ve avukatların olmadığı durumlarda davanın gerçeklerini bilen senato görevlileriyle de temas kurmamasını emretti. Mahkeme ayrıca, Menendez’in eşi Nadine’yi ise 250 bin dolar kefaletle serbest bırakarak, yurtdışına seyahat yasağı getirdi.
Menendez ile aynı davada yargılanan işadamları Jose Uribe, Fred Daibes ve Wael Hana çıkarıldıkları mahkemelerde suçsuz olduklarını ileri sürdü.

Menedez’in evinde binlerce dolar nakit para ve 13 külçe altın bulunmuştu

Menendez hakkında hazırlanan iddianamede "siyasi nüfuzunu New Jersey'den birkaç iş adamını ve Mısır hükümetini zenginleştirmek için kullandığı" belirtilmiş, Menendez'in rüşvet olarak nakit para, külçe altınlar, iş tazminatı, lüks bir araç ve birçok değerli eşya aldığı aktarılmıştı. Mısır asıllı ABD’li iş adamı Wael Hanna ve Mısır hükümetini korumak amacıyla Tarım Bakanlığı'ndaki bir yetkiliye baskı yapmakla suçlanan Menendez'in, ayrıca New Jersey'li iş adamı Jose Uribe hakkında yürütülen bir soruşturmaya müdahale ettiği iddia edilmişti. İddianamede, Menendez'in Mısır'a fayda sağlamak için tekrar tekrar eylemlerde bulunduğu öne sürüldü. Menendez'in evinde yapılan aramada, çoğu giysi ve dolaplarda saklanmış yaklaşık 500 bin dolar nakit paranın yanı sıra değeri 100 bin dolardan fazla olan 13 külçe altın bulunmuştu.

Ele geçirilen nakit dolu zarflardan birinde Daibes'in DNA'sı bulunuyor

Menendez pazartesi günü yaptığı açıklamada, evinde bulunan paranın yıllar içinde kişisel tasarruf hesaplarından çekildiğini ve bunu acil durumlar için hazır bulundurduğunu öne sürdü. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Menendez, aklanacağından emin olduğunu ve Senato'dan ayrılmaya niyeti olmadığını belirtti. Ancak savcılara göre, Menendez’in evinde bulunan nakit dolu zarflardan birinde Daibes'in DNA'sı bulunuyordu.

Mısır’a yapılan askeri satış gündemde

Menendez hakkındaki iddialar, ABD Kongresi'nin Mısır’a yapılmasına onay verdiği 235 milyon dolarlık askeri yardımın yeniden incelenmesi yönünde çağrılara yol açtı.

Menendez hakkındaki ikinci yolsuzluk davası

Son 10 yıl içinde Menendez hakkında açılan ikinci yolsuzluk davası olarak kayıtlara geçerken, son dava jüri üyelerinin 2017'de bir karara varamamış ve hatalı yargılamayla sonuçlanmıştı.
Bob Menendez - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
DÜNYA
ABD'de Türkiye karşıtlığıyla bilinen Senatör Menendez 'rüşvet almak'la suçlandı
22 Eylül, 20:04
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