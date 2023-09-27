https://sputniknews.com.tr/20230927/macaristan-rusyayla-yeni-enerji-kontratlar-imzalamayi-planlamiyoruz-1075818364.html

Macaristan: Rusya’yla yeni enerji kontratlar imzalamayı planlamıyoruz

Macaristan: Rusya’yla yeni enerji kontratlar imzalamayı planlamıyoruz

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki enerji... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T23:42+0300

2023-09-27T23:42+0300

2023-09-27T23:42+0300

dünya

macaristan

rusya

peter szijjarto

enerji

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, bugünkü basın toplantısında, 13 Ekim’de Moskova’da yapılacak Rusya Enerji Haftası’na katılacağını anımsadı.Szijjarto, “Enerjiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Novak ile görüşeceğim ve biz enerji işbirliğimizi müzakere edeceğiz” ifadesini kullandı.Macar Bakan, “Lakin yeni hiçbir anlaşmaya ihtiyacımız yok, çünkü nükleer yakıtın tedariki, nükleer santral yapımı, doğalgaz ve petrol sevkiyat ile ilgili mevcut kontratlarımız uzun vade için yürürlükte” diye kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230923/moskovadaki-rusya-enerji-haftasina-macaristan-da-katilacak-1075710840.html

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