https://sputniknews.com.tr/20230927/macaristan-rusyayla-yeni-enerji-kontratlar-imzalamayi-planlamiyoruz-1075818364.html
Macaristan: Rusya’yla yeni enerji kontratlar imzalamayı planlamıyoruz
Macaristan: Rusya’yla yeni enerji kontratlar imzalamayı planlamıyoruz
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki enerji... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T23:42+0300
2023-09-27T23:42+0300
2023-09-27T23:42+0300
dünya
macaristan
rusya
peter szijjarto
enerji
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, bugünkü basın toplantısında, 13 Ekim’de Moskova’da yapılacak Rusya Enerji Haftası’na katılacağını anımsadı.Szijjarto, “Enerjiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Novak ile görüşeceğim ve biz enerji işbirliğimizi müzakere edeceğiz” ifadesini kullandı.Macar Bakan, “Lakin yeni hiçbir anlaşmaya ihtiyacımız yok, çünkü nükleer yakıtın tedariki, nükleer santral yapımı, doğalgaz ve petrol sevkiyat ile ilgili mevcut kontratlarımız uzun vade için yürürlükte” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230923/moskovadaki-rusya-enerji-haftasina-macaristan-da-katilacak-1075710840.html
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macaristan, rusya, peter szijjarto, enerji
macaristan, rusya, peter szijjarto, enerji
Macaristan: Rusya’yla yeni enerji kontratlar imzalamayı planlamıyoruz
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki enerji işbirliğini görüşeceğini belirterek, “Ama yeni anlaşmalara ihtiyacımız yok” dedi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, bugünkü basın toplantısında, 13 Ekim’de Moskova’da yapılacak Rusya Enerji Haftası’na katılacağını anımsadı.
Szijjarto, “Enerjiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Novak ile görüşeceğim ve biz enerji işbirliğimizi müzakere edeceğiz” ifadesini kullandı.
Macar Bakan, “Lakin yeni hiçbir anlaşmaya ihtiyacımız yok, çünkü nükleer yakıtın tedariki, nükleer santral yapımı, doğalgaz ve petrol sevkiyat ile ilgili mevcut kontratlarımız uzun vade için yürürlükte” diye kaydetti.