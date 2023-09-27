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Kovid-19 kaynaklı hastalık artıyor: Belirtileri tek tek sıralandı
Kovid-19 kaynaklı hastalık artıyor: Belirtileri tek tek sıralandı
Son günlerde salgın vakalarının artmasıyla birlikte birçok kişi benzer şikayetlerle hastanelere koşuyor. Uzmanlara göre bu vakaların büyük bölümü Kovid-19'un... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T08:38+0300
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Bir süredir hem üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleri hem de bağırsak enfeksiyonu şikayetleri bir arada görülüyor. Birçok kişi ayakta geçiriyor ancak acil servislere başvuru da arttı. Uzmanlara göre koronavirüsün son varyantı Eris toplumda yaygınlaşıyor.Belirtileri sıraladıNTV'nin haberine göre, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, ilk bir iki gün yoğun halsizlik, kırgınlık, kas ağrıları ve ateşle ön planda gidip sonrasında ishalle devam eden ve 3 gün içinde biten bir hastalık durumunun olduğunu dile getirdi.Kovid-19 son varyantı olduğu üzerinde durulduğunun altını çizen Ergönül, "Yurt dışında yapılmış çalışmalardan hızlıca takip ediyoruz. Son dönemlerde ishalin çok olduğunu görüyoruz" dedi.Grip mevsimi de başlarken okulların açılması da hastalığın daha kolay bulaşmasına neden oldu.Hasta olanların işe ya da okula gitmemesi bulaşmayı önleyecek en önemli önlem olarak aktarılıyor.Türkiye'de solunum yolu hastalıkları özellikle ekim sonunda yoğunlaştığının altını çizen Ergönül, bu durumun okulların açılmasında etki gösterdiğini söyledi.Maske takmalı mı?"Maske takılmalı mı?" sorusuna yanıt veren Ergönül, "Maskeyi özellikle risk grubunda olanlar bu durumun farkında olarak kullanabilirler. Hasta olanlar da sorumlu davranarak başkalarına bulaştırmamak için maskeyi takmalarında büyük yarar var" dedi.Türkiye'de şu anda yeni varyanta karşı güncellenmiş aşı yok.Ancak uzmanlar kronik hastalıkları olanlar, bağışıklığı baskılananlar ve 65 yaş üstü kişiler için mevcut koronavirüs aşısının kısmen koruyucu olabileceğini belirtiyor.Grip aşısı da risk gruplarına mutlaka öneriliyor.
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eris, koronavirüs
eris, koronavirüs

Kovid-19 kaynaklı hastalık artıyor: Belirtileri tek tek sıralandı

08:38 27.09.2023
© AAKoronavirüs
Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© AA
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Son günlerde salgın vakalarının artmasıyla birlikte birçok kişi benzer şikayetlerle hastanelere koşuyor. Uzmanlara göre bu vakaların büyük bölümü Kovid-19'un son varyantı 'Eris' kaynaklı.
Bir süredir hem üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleri hem de bağırsak enfeksiyonu şikayetleri bir arada görülüyor. Birçok kişi ayakta geçiriyor ancak acil servislere başvuru da arttı. Uzmanlara göre koronavirüsün son varyantı Eris toplumda yaygınlaşıyor.

Belirtileri sıraladı

NTV'nin haberine göre, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, ilk bir iki gün yoğun halsizlik, kırgınlık, kas ağrıları ve ateşle ön planda gidip sonrasında ishalle devam eden ve 3 gün içinde biten bir hastalık durumunun olduğunu dile getirdi.

Kovid-19 son varyantı olduğu üzerinde durulduğunun altını çizen Ergönül, "Yurt dışında yapılmış çalışmalardan hızlıca takip ediyoruz. Son dönemlerde ishalin çok olduğunu görüyoruz" dedi.
Grip mevsimi de başlarken okulların açılması da hastalığın daha kolay bulaşmasına neden oldu.
Hasta olanların işe ya da okula gitmemesi bulaşmayı önleyecek en önemli önlem olarak aktarılıyor.
Türkiye'de solunum yolu hastalıkları özellikle ekim sonunda yoğunlaştığının altını çizen Ergönül, bu durumun okulların açılmasında etki gösterdiğini söyledi.

Maske takmalı mı?

"Maske takılmalı mı?" sorusuna yanıt veren Ergönül, "Maskeyi özellikle risk grubunda olanlar bu durumun farkında olarak kullanabilirler. Hasta olanlar da sorumlu davranarak başkalarına bulaştırmamak için maskeyi takmalarında büyük yarar var" dedi.
Türkiye'de şu anda yeni varyanta karşı güncellenmiş aşı yok.
Ancak uzmanlar kronik hastalıkları olanlar, bağışıklığı baskılananlar ve 65 yaş üstü kişiler için mevcut koronavirüs aşısının kısmen koruyucu olabileceğini belirtiyor.
Grip aşısı da risk gruplarına mutlaka öneriliyor.
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2023
KORONAVİRÜS
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den İzmir için Eris varyantı uyarısı
23 Eylül, 16:45
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