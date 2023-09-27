https://sputniknews.com.tr/20230927/kiracisinin-islettigi-pastanenin-onune-kum-doken-mulk-sahibine-ceza--1075813511.html

Kiracısını çıkartmak için işyerinin önüne kum döktü

Kiracısını çıkartmak için işyerinin önüne kum döktü

Düzce'de kiracısının işlettiği pastanenin önüne kum döken iş yeri sahibine 30 bin lira ceza kesildi. Mülk sahibinin kiracısını çıkartmak için böyle yol... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T19:48+0300

2023-09-27T19:48+0300

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türkiye

kiracı

mülk

ev sahibi

kum

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Düzce'de, belediyeden yapılan açıklamaya göre, '153 Beyaz Masa' üzerinden gelen ihbar üzerine Konuralp bölgesine giden zabıta ekipleri, burada pastane işleten E.Ö'nün iş yerinin önüne yığın halinde kum döküldüğünü belirledi.Mülk sahibi R.S'nin, kiracısını çıkartmak için böyle yol izlediği iddiasıyla ikili arasındaki anlaşmazlığın mahkemeye taşındığı bilgisini edinen ekipler, 'toplumsal hayatın sağlıklı işleyişini engellediği' gerekçesiyle şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında 30 bin lira para cezası uyguladı.Ekiplerin, kumu kaldırması için R.S'ye iki gün süre tanıdığı öğrenildi.

türkiye

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kiracı, mülk, ev sahibi , kum