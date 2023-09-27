https://sputniknews.com.tr/20230927/kiracisinin-islettigi-pastanenin-onune-kum-doken-mulk-sahibine-ceza--1075813511.html
Kiracısını çıkartmak için işyerinin önüne kum döktü
Kiracısını çıkartmak için işyerinin önüne kum döktü
Düzce'de kiracısının işlettiği pastanenin önüne kum döken iş yeri sahibine 30 bin lira ceza kesildi. Mülk sahibinin kiracısını çıkartmak için böyle yol... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T19:48+0300
2023-09-27T19:48+0300
2023-09-27T19:51+0300
türkiye
kiracı
mülk
ev sahibi
kum
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Düzce'de, belediyeden yapılan açıklamaya göre, '153 Beyaz Masa' üzerinden gelen ihbar üzerine Konuralp bölgesine giden zabıta ekipleri, burada pastane işleten E.Ö'nün iş yerinin önüne yığın halinde kum döküldüğünü belirledi.Mülk sahibi R.S'nin, kiracısını çıkartmak için böyle yol izlediği iddiasıyla ikili arasındaki anlaşmazlığın mahkemeye taşındığı bilgisini edinen ekipler, 'toplumsal hayatın sağlıklı işleyişini engellediği' gerekçesiyle şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında 30 bin lira para cezası uyguladı.Ekiplerin, kumu kaldırması için R.S'ye iki gün süre tanıdığı öğrenildi.
türkiye
kum
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kiracı, mülk, ev sahibi , kum
kiracı, mülk, ev sahibi , kum
Kiracısını çıkartmak için işyerinin önüne kum döktü
19:48 27.09.2023 (güncellendi: 19:51 27.09.2023) Abone ol
Düzce'de kiracısının işlettiği pastanenin önüne kum döken iş yeri sahibine 30 bin lira ceza kesildi. Mülk sahibinin kiracısını çıkartmak için böyle yol izlediği iddia edildi.
Düzce'de, belediyeden yapılan açıklamaya göre, '153 Beyaz Masa' üzerinden gelen ihbar üzerine Konuralp bölgesine giden zabıta ekipleri, burada pastane işleten E.Ö'nün iş yerinin önüne yığın halinde kum döküldüğünü belirledi.
Mülk sahibi R.S'nin, kiracısını çıkartmak için böyle yol izlediği iddiasıyla ikili arasındaki anlaşmazlığın mahkemeye taşındığı bilgisini edinen ekipler, 'toplumsal hayatın sağlıklı işleyişini engellediği' gerekçesiyle şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında 30 bin lira para cezası uyguladı.
Ekiplerin, kumu kaldırması için R.S'ye iki gün süre tanıdığı öğrenildi.