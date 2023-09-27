https://sputniknews.com.tr/20230927/iyi-parti-il-baskani-gorevden-alindi-1075811108.html

İYİ Parti il başkanı görevden alındı

İYİ Parti il başkanı görevden alındı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ın görevden alındığı bildirildi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T17:49+0300

2023-09-27T17:49+0300

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iyi parti

görevden alınma

görevden alma

politika

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım görevden alındı. Halktv nin aktardığına göre Yıldırım'ın yerine İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Yücel Coşkun getirilecek.Coşkun Yıldırım, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın 8 Ocak 2023’te Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongrede seçilmişti. Yıldırım kongrede tek adaydı.

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