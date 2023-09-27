https://sputniknews.com.tr/20230927/iyi-parti-il-baskani-gorevden-alindi-1075811108.html
İYİ Parti il başkanı görevden alındı
İYİ Parti il başkanı görevden alındı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ın görevden alındığı bildirildi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T17:49+0300
2023-09-27T17:49+0300
2023-09-27T17:55+0300
iyi parti
görevden alınma
görevden alma
politika
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım görevden alındı. Halktv nin aktardığına göre Yıldırım'ın yerine İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Yücel Coşkun getirilecek.Coşkun Yıldırım, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın 8 Ocak 2023’te Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongrede seçilmişti. Yıldırım kongrede tek adaydı.
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İYİ Parti il başkanı görevden alındı
17:49 27.09.2023 (güncellendi: 17:55 27.09.2023) Abone ol
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ın görevden alındığı bildirildi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım görevden alındı. Halktv nin aktardığına göre Yıldırım'ın yerine İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Yücel Coşkun getirilecek.
Coşkun Yıldırım, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın 8 Ocak 2023’te Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongrede seçilmişti. Yıldırım kongrede tek adaydı.