https://sputniknews.com.tr/20230927/isvicre-makamlari-silahlarinin-ukraynaya-ihrac-edilmesi-ile-ilgili-girisimi-reddetti-1075814174.html
İsviçre makamları, silahlarının Ukrayna'ya ihraç edilmesi ile ilgili girişimi reddetti
İsviçre makamları, silahlarının Ukrayna'ya ihraç edilmesi ile ilgili girişimi reddetti
İsviçre parlamentosu tarafından bugün yayınlanan açıklamaya göre Ulusal Konsey, İsviçre’nin elindeki silahların aralarında Ukrayna’nın da bulunduğu... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T20:30+0300
2023-09-27T20:30+0300
2023-09-27T20:30+0300
ukrayna krizi
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Açıklamada, “Ulusal Konsey, İsviçre’ye ait silahların çatışmalara karışan ülkelere yeniden ihraç edilmesini düzenleyen kuralların genel olarak gevşetilmesini istemiyor. Konsey, çarşamba günü kantonların parlamento girişimini 48'e karşı 135 oyla reddetti” ifadelerine yer verildi.Rusya daha önce Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili NATO’ya nota vermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her bir kargonun Rusya için meşru hedef olacağını açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah göndererek 'ateşle oynadığı' uyarısında bulunmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başarıya ulaşmasına hizmet etmediğini ve olumsuz sonuçları olacağını' dile getirmişt
https://sputniknews.com.tr/20230906/isvicre-savunma-bakanligi-ukraynali-askerlere-egitim-verdigini-dogruladi-1075225773.html
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isviçre, ukrayna krizi, ukrayna, nato
isviçre, ukrayna krizi, ukrayna, nato
İsviçre makamları, silahlarının Ukrayna'ya ihraç edilmesi ile ilgili girişimi reddetti
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İsviçre parlamentosu tarafından bugün yayınlanan açıklamaya göre Ulusal Konsey, İsviçre’nin elindeki silahların aralarında Ukrayna’nın da bulunduğu, çatışmalara karışan ülkelere ihraç edilmesi yönündeki girişimi reddetti.
Açıklamada, “Ulusal Konsey, İsviçre’ye ait silahların çatışmalara karışan ülkelere yeniden ihraç edilmesini düzenleyen kuralların genel olarak gevşetilmesini istemiyor. Konsey, çarşamba günü kantonların parlamento girişimini 48'e karşı 135 oyla reddetti” ifadelerine yer verildi.
Rusya daha önce Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili NATO’ya nota vermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her bir kargonun Rusya için meşru hedef olacağını açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah göndererek 'ateşle oynadığı' uyarısında bulunmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başarıya ulaşmasına hizmet etmediğini ve olumsuz sonuçları olacağını' dile getirmişt