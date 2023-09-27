https://sputniknews.com.tr/20230927/istanbullulari-ilgilendiriyor-akom-tarih-vererek-uyardi-1075799878.html

İstanbulluları ilgilendiriyor: AKOM tarih vererek uyardı

İstanbulluları ilgilendiriyor: AKOM tarih vererek uyardı

İstanbul'da bu geceden itibaren yağışlı havanın etkili olması ve yağmur geçişlerinin hafta boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.Öte yandan, İstanbul'da bu hafta boyunca çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması öngörülüyor. Bulutlu bir gökyüzü ve rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (20-50km/s) esmesi beklenirken, rüzgârlar nedeniyle yarından itibaren sıcaklıkların 23-25 derece aralığında mevsim normalleri civarı ve altında seyredeceği tahmin ediliyor. Sel ve taşkın uyarısında bulunulan açıklamada, "Sonbahar mevsiminde kara ile deniz suyu sıcaklık farkı nedeniyle yağışın şiddeti ve miktarı sel veya taşkınlara sebep olabiliyor" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230927/meteoroloji-saat-verdi-istanbul-dahil-bircok-il-icin-saganak-uyarisi-1075791234.html

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