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Hande Fırat yazdı: Bahçeli, Soylu'yu veliaht mı gösterdi?
Hande Fırat yazdı: Bahçeli, Soylu'yu veliaht mı gösterdi?
Hürriyet yazarı Hande Fırat, MHP'li kurmaylara Bahçeli'nin Soylu'ya desteğinin anlamını sordu. Bahçeli'nin Soylu'yu veliaht olarak göstermesinin mümkün... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T09:44+0300
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politika
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
süleyman soylu
hande fırat
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti olarak vefanın ve siyasi ahlakın gereği eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sonuna kadar arkasında olduklarını bildirdi.'Bu bünyede veliaht göstermek gibi bir durum olmaz'Hürriyet yazarı Hande Fırat, Bahçeli'nin bu adımının arkasındaki sebebi araştırdı ve bugünkü yazısında şunları yazdı:
https://sputniknews.com.tr/20230925/mhp-genel-baskani-bahceliden-eski-icisleri-bakani-soyluya-destek-1075750660.html
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), süleyman soylu, hande fırat
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), süleyman soylu, hande fırat

Hande Fırat yazdı: Bahçeli, Soylu'yu veliaht mı gösterdi?

09:44 27.09.2023
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER - EMİR ERTEN - HÜSEYİN SAMET ÖKSÜZ-Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER - EMİR ERTEN - HÜSEYİN SAMET ÖKSÜZ-
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, MHP'li kurmaylara Bahçeli'nin Soylu'ya desteğinin anlamını sordu. Bahçeli'nin Soylu'yu veliaht olarak göstermesinin mümkün olmadığını belirten partililer, "MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin başındadır" ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti olarak vefanın ve siyasi ahlakın gereği eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sonuna kadar arkasında olduklarını bildirdi.

'Bu bünyede veliaht göstermek gibi bir durum olmaz'

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Bahçeli'nin bu adımının arkasındaki sebebi araştırdı ve bugünkü yazısında şunları yazdı:
"MHP’li kurmaylar Bahçeli’nin bu çıkışının ardında yatan gerekçeleri şöyle özetlediler:“Süleyman Soylu bir devlet adamıdır. Bazı isimler kendisini gece gündüz hedef alırken, sesiz kalınması doğru bulunmadı. MHP, Süleyman Soylu’yu özellikle terör örgütlerine verdiği mücadeleden dolayı sevmekte ve desteklemektedir. Bu durumun ardında Bahçeli’nin yerine veliaht gösterdiği yorumlarını yapanlar, yanılmaktadır. MHP’nin yapısını bilen bilir, bu bünyede veliaht göstermek gibi bir durum olmaz. MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin başındadır.”
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2023
POLİTİKA
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den eski İçişleri Bakanı Soylu'ya destek
25 Eylül, 14:38
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