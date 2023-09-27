Hande Fırat yazdı: Bahçeli, Soylu'yu veliaht mı gösterdi?

"MHP’li kurmaylar Bahçeli’nin bu çıkışının ardında yatan gerekçeleri şöyle özetlediler:“Süleyman Soylu bir devlet adamıdır. Bazı isimler kendisini gece gündüz hedef alırken, sesiz kalınması doğru bulunmadı. MHP, Süleyman Soylu’yu özellikle terör örgütlerine verdiği mücadeleden dolayı sevmekte ve desteklemektedir. Bu durumun ardında Bahçeli’nin yerine veliaht gösterdiği yorumlarını yapanlar, yanılmaktadır. MHP’nin yapısını bilen bilir, bu bünyede veliaht göstermek gibi bir durum olmaz. MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin başındadır.”