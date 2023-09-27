https://sputniknews.com.tr/20230927/gulay-uyar-icimdeki-bir-ses-sahneye-cik-diye-beni-surekli-durtuyordu-1075802124.html
Gülay Uyar: İçimdeki bir ses ‘Sahneye çık’ diye beni sürekli dürtüyordu
Gülay Uyar: İçimdeki bir ses ‘Sahneye çık’ diye beni sürekli dürtüyordu
Tango eşliğinde gerçekleştireceği “Gece ve Gündüzün Dansı” isimli gösterisi öncesinde konulan Gülay Uyar: "Sahneye çık’ diye içimdeki ses beni sürekli... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T13:33+0300
2023-09-27T13:33+0300
2023-09-27T13:33+0300
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Gülay Uyar’ın tango eşliğinde gerçekleştireceği “Gece ve Gündüzün Dansı” isimli gösterisi 23 Eylül Cumartesi akşamı Ataşehir Duru Tiyatro’da izleyicilerle buluşuyor. 2013 yılında başladığı kişisel farkındalık çalışmalarını profesyonel hayatı ile eş zamanlı olarak sürdüren Gülay Uyar, tango eşliğinde partner ilişkilerini ele aldığı gösterisinde kişilerin kendileriyle olan ilişkilerini ve koşulsuz sevgiyi anlatırken, seyirci ile eğlenceli interaktif bir söyleşi gerçekleştirecek.Tango dansı ile birleşecek bu gösteride Gülay Uyar, kendini ve hayatı sevmeye dair birçok konuda ahenkle ilerlemenin püf noktalarından söz edecek. Seyircilerle interaktif bir buluşma sağlayacak bu performans partner ilişkilerine, cinselliğe bakışa ve gölgede bıraktığımız yanlarımıza ışık tutacak. Mitolojik bir hikaye üzerinden yola çıkan gösteride, koşulsuz sevgi ile erkeklerin dişil yanlarını fark etmeleri de amaçlanıyor.“Bu gösteri ruhumun yolculuğu… ‘Sahneye çık’ diye içimdeki ses beni sürekli dürtüyordu. Bu gösteri, benim içimdeki bütünleşme yolculuğudur diyebilirim” diyen Gülay Uyar, şöyle devam etti: “Dişil ve eril tarafımız sürekli bir dans halinde. Hiçbir zaman tam bir denge yok. Önemli olan onları merkeze getirebilmek. Bu sayede hayat çok daha kolay olabiliyor.”Uyar: “Şöyle bir mottoyla çıktım: ‘Herkese koşulsuz sevgiyi anlatmak istiyorum’. Koşulsuz sevgiyi anlatabilmek için kendi merkezinizde ve dengede olma halini yakalamanız gerekiyor. Eğer siz, kendi içinizdeki eril ve dişil taraflarınızı merkeze getiremediyseniz o alan sizin için açılmıyor. O dengeyi, merkeze gelme halini anlattığımda koşulsuz sevgiyi, kendimizi sevme halini herkese anlatmak istiyorum. Koşulsuz sevme karşımızdaki insanı yargılamadan kucaklayabilmek. Önce sen demeden, parmağı kendimize gösterebiliyor muyuz? Önemli olan bu” dedi.Uyar: “Sadece erkeklerin ya da sadece kadınlatın katılabileceği gösteri yapma hayalim de var. Konuşulmayan konulardan da bahsetmek istiyorum. Toplum olarak cinsellikten konuşmaktan çekinen bir milletiz. Bu konuları da ele almak isterim. Bunun bir bütünleşme hikayesi olduğunu anlatmak istiyorum” dedi.Gülay Uyar, tango eşliğinde partner ilişkilerini ele aldığı gösterisinde kişilerin kendileriyle olan ilişkilerini ve koşulsuz sevgiyi anlatırken, seyirci ile eğlenceli interaktif bir söyleşi gerçekleştirecek.
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Serhat Sarısözen
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Gülay Uyar: İçimdeki bir ses ‘Sahneye çık’ diye beni sürekli dürtüyordu
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Tango eşliğinde gerçekleştireceği “Gece ve Gündüzün Dansı” isimli gösterisi öncesinde konulan Gülay Uyar: "Sahneye çık’ diye içimdeki ses beni sürekli dürtüyordu. Bu gösteri, benim içimdeki bütünleşme yolculuğudur."
Gülay Uyar’ın tango eşliğinde gerçekleştireceği “Gece ve Gündüzün Dansı” isimli gösterisi 23 Eylül Cumartesi akşamı Ataşehir Duru Tiyatro’da izleyicilerle buluşuyor. 2013 yılında başladığı kişisel farkındalık çalışmalarını profesyonel hayatı ile eş zamanlı olarak sürdüren Gülay Uyar, tango eşliğinde partner ilişkilerini ele aldığı gösterisinde kişilerin kendileriyle olan ilişkilerini ve koşulsuz sevgiyi anlatırken, seyirci ile eğlenceli interaktif bir söyleşi gerçekleştirecek.Tango dansı ile birleşecek bu gösteride Gülay Uyar, kendini ve hayatı sevmeye dair birçok konuda ahenkle ilerlemenin püf noktalarından söz edecek. Seyircilerle interaktif bir buluşma sağlayacak bu performans partner ilişkilerine, cinselliğe bakışa ve gölgede bıraktığımız yanlarımıza ışık tutacak. Mitolojik bir hikaye üzerinden yola çıkan gösteride, koşulsuz sevgi ile erkeklerin dişil yanlarını fark etmeleri de amaçlanıyor.
“Bu gösteri ruhumun yolculuğu… ‘Sahneye çık’ diye içimdeki ses beni sürekli dürtüyordu. Bu gösteri, benim içimdeki bütünleşme yolculuğudur diyebilirim” diyen Gülay Uyar, şöyle devam etti:
“Dişil ve eril tarafımız sürekli bir dans halinde. Hiçbir zaman tam bir denge yok. Önemli olan onları merkeze getirebilmek. Bu sayede hayat çok daha kolay olabiliyor.”
Uyar: “Şöyle bir mottoyla çıktım: ‘Herkese koşulsuz sevgiyi anlatmak istiyorum’. Koşulsuz sevgiyi anlatabilmek için kendi merkezinizde ve dengede olma halini yakalamanız gerekiyor. Eğer siz, kendi içinizdeki eril ve dişil taraflarınızı merkeze getiremediyseniz o alan sizin için açılmıyor. O dengeyi, merkeze gelme halini anlattığımda koşulsuz sevgiyi, kendimizi sevme halini herkese anlatmak istiyorum. Koşulsuz sevme karşımızdaki insanı yargılamadan kucaklayabilmek. Önce sen demeden, parmağı kendimize gösterebiliyor muyuz? Önemli olan bu” dedi.
Uyar: “Sadece erkeklerin ya da sadece kadınlatın katılabileceği gösteri yapma hayalim de var. Konuşulmayan konulardan da bahsetmek istiyorum. Toplum olarak cinsellikten konuşmaktan çekinen bir milletiz. Bu konuları da ele almak isterim. Bunun bir bütünleşme hikayesi olduğunu anlatmak istiyorum” dedi.
Gülay Uyar, tango eşliğinde partner ilişkilerini ele aldığı gösterisinde kişilerin kendileriyle olan ilişkilerini ve koşulsuz sevgiyi anlatırken, seyirci ile eğlenceli interaktif bir söyleşi gerçekleştirecek.