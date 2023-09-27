https://sputniknews.com.tr/20230927/galatasarayli-futbolcudan-yesil-cim-boyasi-paylasimi-hulk-evine-mutlu-gidiyor-1075797359.html

Galatasaraylı futbolcudan yeşil çim boyası paylaşımı: 'Hulk, evine mutlu gidiyor'

Galatasaraylı futbolcudan yeşil çim boyası paylaşımı: 'Hulk, evine mutlu gidiyor'

Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile Galatasaray maçında futbolcuların formaları ve elleri, boyanan çimler yüzünden yeşil oldu. Maçın ardından saçları... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T10:51+0300

2023-09-27T10:51+0300

2023-09-27T10:51+0300

spor

galatasaray

yeşil

çim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1b/1075797004_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_f9d36acb5973ec1c74c3be601825e6d8.jpg

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar 3 puanla sahadan ayrıldı.Mücadelenin oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda çimlerin yeşile boyanmasının ardından sahadaki futbolcuların formaları, elleri ve saçları yeşile boyandı.Galatasaray, resmi X (Twitter) hesabından, mücadelenin 84. dakikasında yerini Victor Nelsson'a bırakan Lucas Torreira için bir paylaşımda bulundu.Sarı-kırmızılı ekip Marvel'ın süper kahramanı Hulk'a atıfta bulunarak "Hulk karakterinde değişiklik zamanı" ifadelerini kullandı.Lucas Torreira, mücadelenin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kendisini Hulk'a benzeterek, "Hulk eve mutlu dönüyor" paylaşımını yaptı.Torreira'nın bir diğer Instagram paylaşımında elleri ve saçlarının yeşil boya olduğu görüldü.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, yeşil, çim