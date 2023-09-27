https://sputniknews.com.tr/20230927/galatasarayli-futbolcudan-yesil-cim-boyasi-paylasimi-hulk-evine-mutlu-gidiyor-1075797359.html
Galatasaraylı futbolcudan yeşil çim boyası paylaşımı: 'Hulk, evine mutlu gidiyor'
Galatasaraylı futbolcudan yeşil çim boyası paylaşımı: 'Hulk, evine mutlu gidiyor'
Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile Galatasaray maçında futbolcuların formaları ve elleri, boyanan çimler yüzünden yeşil oldu. Maçın ardından saçları... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T10:51+0300
2023-09-27T10:51+0300
2023-09-27T10:51+0300
spor
galatasaray
yeşil
çim
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar 3 puanla sahadan ayrıldı.Mücadelenin oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda çimlerin yeşile boyanmasının ardından sahadaki futbolcuların formaları, elleri ve saçları yeşile boyandı.Galatasaray, resmi X (Twitter) hesabından, mücadelenin 84. dakikasında yerini Victor Nelsson'a bırakan Lucas Torreira için bir paylaşımda bulundu.Sarı-kırmızılı ekip Marvel'ın süper kahramanı Hulk'a atıfta bulunarak "Hulk karakterinde değişiklik zamanı" ifadelerini kullandı.Lucas Torreira, mücadelenin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kendisini Hulk'a benzeterek, "Hulk eve mutlu dönüyor" paylaşımını yaptı.Torreira'nın bir diğer Instagram paylaşımında elleri ve saçlarının yeşil boya olduğu görüldü.
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galatasaray, yeşil, çim
Galatasaraylı futbolcudan yeşil çim boyası paylaşımı: 'Hulk, evine mutlu gidiyor'
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Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile Galatasaray maçında futbolcuların formaları ve elleri, boyanan çimler yüzünden yeşil oldu. Maçın ardından saçları, elleri ve forması yeşile bulanan Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Hulk benzetmesinde bulunarak "Hulk eve mutlu gidiyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar 3 puanla sahadan ayrıldı.
Mücadelenin oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda çimlerin yeşile boyanmasının ardından sahadaki futbolcuların formaları, elleri ve saçları yeşile boyandı.
Galatasaray, resmi X (Twitter) hesabından, mücadelenin 84. dakikasında yerini Victor Nelsson'a bırakan Lucas Torreira için bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılı ekip Marvel'ın süper kahramanı Hulk'a atıfta bulunarak "Hulk karakterinde değişiklik zamanı" ifadelerini kullandı.
Lucas Torreira, mücadelenin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kendisini Hulk'a benzeterek, "Hulk eve mutlu dönüyor" paylaşımını yaptı.
Torreira'nın bir diğer Instagram paylaşımında elleri ve saçlarının yeşil boya olduğu görüldü.