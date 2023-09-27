https://sputniknews.com.tr/20230927/dunyanin-en-buyuk-kripto-para-borsasi-binance-rusya-pazarindan-cekiliyor-1075818755.html

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Rusya pazarından çekiliyor

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Rusya pazarından çekiliyor

Kripto para borsası Binance, Rusya'daki tüm varlıklarını satarak Rus pazarından çekilme kararı aldığını duyurdu. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T23:51+0300

2023-09-27T23:51+0300

2023-09-27T23:51+0300

dünya

binance

rusya

pazar

kripto para

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Küresel kripto para sektöründe lider borsa konumundaki Binance’den yapılan yazılı açıklamada, şirketin Rusya’daki tüm varlıklarının CommEX firmasına satılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.'Rus kullanıcıların sorun yaşamaması için süreç bir yıl sürecek'Böylelikle şirketin Rusya pazarından tümüyle çıkacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Rus kullanıcılar için sorunsuz bir süreç sağlanması için çıkış sürecinin bir yıl süreceği kaydedildi.Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'da kripto para kullanımı son dönemde artarken Binance, şirkete yönelik yaptırım tehlikesi nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerinde çeşitli kısıtlamalara gitmişti.

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binance, rusya, pazar, kripto para