https://sputniknews.com.tr/20230927/dso-mevcut-kovid-19-asilari-guvenli-ve-etkili-olmayi-surduruyor-1075812917.html

DSÖ: Mevcut Kovid-19 aşıları güvenli ve etkili olmayı sürdürüyor

DSÖ: Mevcut Kovid-19 aşıları güvenli ve etkili olmayı sürdürüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut Kovid-19 aşılarının güvenli ve etkili olmayı sürdürdüğünü bildirdi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T19:27+0300

2023-09-27T19:27+0300

2023-09-27T19:27+0300

koronavirüs

avrupa

abd

abd

kovid-19

koronavirüs

libya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/14/1052944580_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bf092586a981c017a6bce855c6056761.jpg

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında güncel sağlık konularına ilişkin değerlendirmede bulundu.Kuzey yarımkürede kış mevsimi öncesi Kovid-19 ile ilgili endişe verici eğilimleri görmeye devam ettiklerini dile getiren Ghebreyesus, özellikle Avrupa ve ABD'de son 28 günde Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar ve yoğun bakıma kabullerin arttığını söyledi.Ghebreyesus, Kovid-19 ile ilgili aşılamanın en fazla risk altındaki kişiler için düşük kaldığını, dünya nüfusunun 3'te 2'sinin ilk doz aşıyı aldığını fakat sadece 3'te 1'inin hatırlatma dozunu vurulduğunu ifade etti.'Kovid-19, 2 yıl önceki gibi akut kriz olmayabilir ancak'"Kovid-19, 2 yıl önceki gibi akut kriz olmayabilir ancak bu onu görmezden geleceğimiz anlamına gelmiyor" diyen Ghebreyesus, ülkelerin Kovid-19 ile mücadele için çok fazla yatırım yaptığını ve bu konudaki önlemlerini sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.'Libya'da resmi olarak 4 binden fazla kişi öldü'Yıkıcı sel felaketinin yaşandığı Libya'daki kriz halinin sürdüğünü söyleyen Ghebreyesus, "Libya'da resmi olarak 4 binden fazla kişi öldü, 8 bin 500'den fazla kişi kayıp ve 30 binden fazla kişi yerinden edildi" dedi.Ghebreyesus, Libya'daki sağlık tesisleri ve hastanelerin, yapısal hasar, ilaç ve tıbbi ekipman eksikliği ile sağlık çalışanlarının yetersizliği nedeniyle yalnızca 3'te 1'inin işlevsel durumda olduğunu kaydetti.DSÖ'nün Libya'daki yerel otoriterlerle işbirliği içerisinde olduğunu aktaran Ghebreyesus, bunları desteklemek için DSÖ'nün acil durum fonundan 2,3 milyon dolar ayırdıkları ve 11 milyon dolar tutarında yardım çağrısı başlattıklarını belirtti.AA muhabirinin, "Son dönemde Kovid-19 vakaları artarken yeni varyantların daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu söyleyebilir misiniz? Yeni varyantlar için yeni aşı programlarına ihtiyaç duyulacak mı?" sorusunu yanıtlayan DSÖ'nün Kovid-19'a Karşı Mücadele Teknik Heyeti Lideri Maria Van Kerkhove, Kovid-19'un yaygın yeni varyantları olan EG.5.1 (Eris) , XBB.1.5 ve BA.2.86'nın (Pirola) ciddiyet düzeyinde bir değişiklik tespit etmediklerini dile getirdi.Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin işe yaradığını vurgulayan Kerkhove, "Mevcut Kovid-19 aşıları güvenli ve etkili olmayı sürdürüyor, ciddi hastalıkları ve ölümleri önlüyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230923/koronavirus-bilim-kurulu-uyesi-senerden-izmir-icin-eris-varyanti-uyarisi-1075709062.html

abd

libya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, abd, abd, kovid-19, koronavirüs, libya