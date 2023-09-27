https://sputniknews.com.tr/20230927/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075794461.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 27,2970 liradan, euro 28,8310 liradan güne başladı. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T09:26+0300
2023-09-27T09:26+0300
2023-09-27T09:26+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064330428_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2f4658b630d52f31cda32005ce44fd65.jpg
Serbest piyasada 27,2950 liradan alınan dolar, 27,2970 liradan satılıyor. 28,8290 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8310 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,2690 lira, euronun satış fiyatı ise 28,8980 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 664 lira, çeyrek altın 2 bin 696 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 922 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1896 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8242 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 93.45 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93.45 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.230 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230926/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075764387.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064330428_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7871e048e37cc3fdb87ea11ad3a22087.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve euro'da son durum ne?
Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 27,2970 liradan, euro 28,8310 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27,2950 liradan alınan dolar, 27,2970 liradan satılıyor. 28,8290 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8310 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,2690 lira, euronun satış fiyatı ise 28,8980 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 664 lira, çeyrek altın 2 bin 696 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 922 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1896 puandan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8242 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 93.45 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93.45 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 26.230 dolar seviyesinde.