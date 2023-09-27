https://sputniknews.com.tr/20230927/diyanette-hicaz-yolsuzlugu-iddialarina-yanit-baskanlikca-ortaya-cikarildi-1075813620.html

'Diyanet’te hicaz yolsuzluğu' iddialarına yanıt: 'Başkanlıkça ortaya çıkarıldı'

'Diyanet’te hicaz yolsuzluğu' iddialarına yanıt: 'Başkanlıkça ortaya çıkarıldı'

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Diyanet'te hicaz yolsuzluğu' başlıklı bir habere bir açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada "Konu, büyük bir çarpıtma ile 'Diyanet'te... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T19:58+0300

2023-09-27T19:58+0300

2023-09-27T19:59+0300

türkiye

yolsuzluk

yolsuzlukla mücadele

diyanet işleri başkanlığı

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Diyanetten yapılan açıklamada, 'Diyanet'te hicaz yolsuzluğu' başlığıyla bir televizyonda yer alan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, söz konusu usulsüzlüğün Başkanlıkça ortaya çıkarıldığı ve yargıya intikal ettirildiği belirtildi.Açıklamada, daha güvenli hizmet sunabilmek amacıyla, hac ön müracaatı, kayıt güncelleme, kura sonuçları, organizasyon tercihi, kesin kayıt işlemleri, kafile uçuş bilgileri gibi hac kayıt sürecine ilişkin iş ve işlemlerin 2019 yılından itibaren e-Devlet üzerinden yapıldığı ifade edildiHac kuralarının da noter gözetiminde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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Sputnik Türkiye

yolsuzluk, yolsuzlukla mücadele, diyanet işleri başkanlığı