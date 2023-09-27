https://sputniknews.com.tr/20230927/diyanette-hicaz-yolsuzlugu-iddialarina-yanit-baskanlikca-ortaya-cikarildi-1075813620.html
'Diyanet’te hicaz yolsuzluğu' iddialarına yanıt: 'Başkanlıkça ortaya çıkarıldı'
'Diyanet’te hicaz yolsuzluğu' iddialarına yanıt: 'Başkanlıkça ortaya çıkarıldı'
Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Diyanet'te hicaz yolsuzluğu' başlıklı bir habere bir açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada "Konu, büyük bir çarpıtma ile 'Diyanet'te... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T19:58+0300
2023-09-27T19:58+0300
2023-09-27T19:59+0300
türkiye
yolsuzluk
yolsuzlukla mücadele
diyanet işleri başkanlığı
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Diyanetten yapılan açıklamada, 'Diyanet'te hicaz yolsuzluğu' başlığıyla bir televizyonda yer alan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, söz konusu usulsüzlüğün Başkanlıkça ortaya çıkarıldığı ve yargıya intikal ettirildiği belirtildi.Açıklamada, daha güvenli hizmet sunabilmek amacıyla, hac ön müracaatı, kayıt güncelleme, kura sonuçları, organizasyon tercihi, kesin kayıt işlemleri, kafile uçuş bilgileri gibi hac kayıt sürecine ilişkin iş ve işlemlerin 2019 yılından itibaren e-Devlet üzerinden yapıldığı ifade edildiHac kuralarının da noter gözetiminde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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yolsuzluk, yolsuzlukla mücadele, diyanet işleri başkanlığı
yolsuzluk, yolsuzlukla mücadele, diyanet işleri başkanlığı
'Diyanet’te hicaz yolsuzluğu' iddialarına yanıt: 'Başkanlıkça ortaya çıkarıldı'
19:58 27.09.2023 (güncellendi: 19:59 27.09.2023) Abone ol
Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Diyanet'te hicaz yolsuzluğu' başlıklı bir habere bir açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada "Konu, büyük bir çarpıtma ile 'Diyanet'te hicaz yolsuzluğu' şeklinde sunulmuştur. Halbuki tam aksine, söz konusu usulsüzlüğü ortaya çıkaran ve yargıya intikal ettiren Diyanet İşleri Başkanlığımızdır" denildi.
Diyanetten yapılan açıklamada, 'Diyanet'te hicaz yolsuzluğu' başlığıyla bir televizyonda yer alan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, söz konusu usulsüzlüğün Başkanlıkça ortaya çıkarıldığı ve yargıya intikal ettirildiği belirtildi.
Açıklamada, daha güvenli hizmet sunabilmek amacıyla, hac ön müracaatı, kayıt güncelleme, kura sonuçları, organizasyon tercihi, kesin kayıt işlemleri, kafile uçuş bilgileri gibi hac kayıt sürecine ilişkin iş ve işlemlerin 2019 yılından itibaren e-Devlet üzerinden yapıldığı ifade edildi
Hac kuralarının da noter gözetiminde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2018 yılındaki hac kayıtlarıyla alakalı Başkanlığımıza ulaşan şikayetler hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız müfettişlerince tahkikat yapılmıştır. Tahkikat sonucunda bazı acentelerle alakalı adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli makamlar tarafından suça karışan şahıslar hakkında adli süreç devam etmektedir. Konu bu kadar açık olmasına rağmen Halk TV isimli medya kuruluşunda art niyetli hareket edilerek ve büyük bir çarpıtma ile 'Diyanet'te hicaz yolsuzluğu' şeklinde sunulmuştur. Halbuki tam aksine, söz konusu usulsüzlüğü ortaya çıkaran ve yargıya intikal ettiren Diyanet İşleri Başkanlığımızdır. Başkanlığımız, başlatılan adli süreci takip etmektedir."