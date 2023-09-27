https://sputniknews.com.tr/20230927/disisleri-bakani-fidan-ile-ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1075811837.html
Dışişleri Bakanı Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güncel bölgesel gelişmeler ve... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T18:38+0300
2023-09-27T18:38+0300
2023-09-27T18:45+0300
ermenistan
türkiye
ermenistan dışişleri bakanlığı
hakan fidan
türkiye
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefonda görüştü.Açıklamada "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bugün (27 Eylül) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, güncel bölgesel gelişmeler ve gündemdeki konular ele alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230927/karabagdan-ermenistana-tahliye-edilen-kisi-sayisi-50-bini-gecti-1075807434.html
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ermenistan, türkiye, ermenistan dışişleri bakanlığı, hakan fidan
Dışişleri Bakanı Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi
18:38 27.09.2023 (güncellendi: 18:45 27.09.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güncel bölgesel gelişmeler ve gündemdeki konular ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefonda görüştü.
Açıklamada "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bugün (27 Eylül) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, güncel bölgesel gelişmeler ve gündemdeki konular ele alınmıştır" ifadeleri yer aldı.