https://sputniknews.com.tr/20230927/disisleri-bakani-fidan-ile-ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1075811837.html

Dışişleri Bakanı Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güncel bölgesel gelişmeler ve... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T18:38+0300

2023-09-27T18:38+0300

2023-09-27T18:45+0300

ermenistan

türkiye

ermenistan dışişleri bakanlığı

hakan fidan

türkiye

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefonda görüştü.Açıklamada "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bugün (27 Eylül) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, güncel bölgesel gelişmeler ve gündemdeki konular ele alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230927/karabagdan-ermenistana-tahliye-edilen-kisi-sayisi-50-bini-gecti-1075807434.html

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