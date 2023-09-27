https://sputniknews.com.tr/20230927/deniz-manzarali-mezarlik-isteyenler-arasinda-arbede-bir-kisi-fenalasti-1075807703.html
Deniz manzaralı mezarlık isteyenler arasında arbede: Bir kişi fenalaştı
Deniz manzaralı mezarlık isteyenler arasında arbede: Bir kişi fenalaştı
Trabzon'un Boztepe Mahallesinde Ahi Evren Dede Camii yanında yer alan deniz manzaralı mezarlık alanına yoğun talep olunca Büyükşehir Belediyesi çareyi yeni... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T16:08+0300
2023-09-27T16:08+0300
2023-09-27T16:08+0300
yaşam
trabzon
mezarlık
tartışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1b/1075807545_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_44e83900550f2f60892bab25f4f48ecc.jpg
Yeni mezar yerinden satın almak için dilekçeyle ön talepte bulunanlar Trabzon Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanlığınca yeni mezar yerine çağrılırken, mezar yerlerinin belirlenmesi sırasında başvuruda bulunanlar hem kendi aralarında, hem de görevlilerle kısa süreli gerginlik yaşadı. Mezar yeri için başvuruda bulunanlardan Ahmet Terzi, karışıklıktan yakınarak “Mezarlık yeri için geldim daha önce yazılmıştım. Çağrıldık geldik yerimizi bakıp nasipse alacağız. Sabahtan beri buradayım bir karmaşa bir karışıklık var. Çok talep var. Burayı tercin sebebim diğer mezarlıklarda yer yoktu boş yer Uğurlu’da vardı orayı da tercih etmedik biraz uzak” dedi.Sabah saatlerinden beri beklediğini yaşanan gerginlikte bir kişinin fenalık geçirdiğini kaydeden Namık Kemal Önder ise, “Mezar yeri için buradayım. Buranın bir krokisini çıkartıp kendileri belediyede çok rahatlıkla dağıtabilirdiler. İnsanlar krokiye bakar krokiden istediği yeri alabilirdi. Sabah saatlerinde insanları buraya döküpte perişan etmenin bir anlamı yoktu. İnsanlar burada birbirlerine girdiler. Bağırdılar, çağırdılar bir kişi fenalık geçirdi. Bunun böyle olmaması gerekirdi. Burada bir karışıklık var görevlileri kimse dinlemiyor. Çok talep var iki liste var bin kişiden fazla herhalde öyle zannediyorum. Gelmeyenlerde var bu dağınıklığı aşabilirlerdi. Listede ismimiz olduğuna göre bize bir yer düşer herhalde” diye konuştu.Seçtiği yerlerin dolu olduğunu belirten Bülent Sefa Usta ise “Sabah saat 07.00’den beri buradayım. Bulunmamın sebebi mezar yeri almak. Görevlinin yanında yerini görüp alma imkânın var ancak bir karışıklık var. Listede ismimiz var, umudumuz var seçme imkânı olduğu için seçmeye çalıştık ancak seçtiğimiz yerler dolu. Artık karşımıza listede ne çıkarsa nasipse onu alacağız” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230530/kacak-kafe-yikiminda-arbede-ibb-imar-sube-muduru-darp-edildi-1071782955.html
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1b/1075807545_747:0:3478:2048_1920x0_80_0_0_7cff0146e0968b48d161e0175cac2c57.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
trabzon, mezarlık, tartışma
trabzon, mezarlık, tartışma
Deniz manzaralı mezarlık isteyenler arasında arbede: Bir kişi fenalaştı
Abone ol
Trabzon'un Boztepe Mahallesinde Ahi Evren Dede Camii yanında yer alan deniz manzaralı mezarlık alanına yoğun talep olunca Büyükşehir Belediyesi çareyi yeni mezar sahası açmakta bulmuştu. Yeni mezar yeri için ön talepte bulunarak mezar yeri almak isteyenler mezar yerinin belirlenmesi sırasında hem kendi aralarında hem de görevlilerle tartıştı.
Yeni mezar yerinden satın almak için dilekçeyle ön talepte bulunanlar Trabzon Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanlığınca yeni mezar yerine çağrılırken, mezar yerlerinin belirlenmesi sırasında başvuruda bulunanlar hem kendi aralarında, hem de görevlilerle kısa süreli gerginlik yaşadı.
Mezar yeri için başvuruda bulunanlardan Ahmet Terzi, karışıklıktan yakınarak “Mezarlık yeri için geldim daha önce yazılmıştım. Çağrıldık geldik yerimizi bakıp nasipse alacağız. Sabahtan beri buradayım bir karmaşa bir karışıklık var. Çok talep var. Burayı tercin sebebim diğer mezarlıklarda yer yoktu boş yer Uğurlu’da vardı orayı da tercih etmedik biraz uzak” dedi.
Sabah saatlerinden beri beklediğini yaşanan gerginlikte bir kişinin fenalık geçirdiğini kaydeden Namık Kemal Önder ise, “Mezar yeri için buradayım. Buranın bir krokisini çıkartıp kendileri belediyede çok rahatlıkla dağıtabilirdiler. İnsanlar krokiye bakar krokiden istediği yeri alabilirdi. Sabah saatlerinde insanları buraya döküpte perişan etmenin bir anlamı yoktu. İnsanlar burada birbirlerine girdiler. Bağırdılar, çağırdılar bir kişi fenalık geçirdi. Bunun böyle olmaması gerekirdi. Burada bir karışıklık var görevlileri kimse dinlemiyor. Çok talep var iki liste var bin kişiden fazla herhalde öyle zannediyorum. Gelmeyenlerde var bu dağınıklığı aşabilirlerdi. Listede ismimiz olduğuna göre bize bir yer düşer herhalde” diye konuştu.
Seçtiği yerlerin dolu olduğunu belirten Bülent Sefa Usta ise “Sabah saat 07.00’den beri buradayım. Bulunmamın sebebi mezar yeri almak. Görevlinin yanında yerini görüp alma imkânın var ancak bir karışıklık var. Listede ismimiz var, umudumuz var seçme imkânı olduğu için seçmeye çalıştık ancak seçtiğimiz yerler dolu. Artık karşımıza listede ne çıkarsa nasipse onu alacağız” dedi.