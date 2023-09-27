https://sputniknews.com.tr/20230927/cumhurbaskanligi-kaynagi-kafkasyada-baris-icin-3-arti-3-formulune-ev-sahipligi-yapmaya-haziriz-1075794109.html

Cumhurbaşkanlığı kaynağı: Kafkasya'da barış için ‘3 artı 3’ formülüne ev sahipliği yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanlığı kaynağı: Kafkasya'da barış için ‘3 artı 3’ formülüne ev sahipliği yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak Sputnik'e yaptığı açıklamada, Ankara’nın, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle oluşturulan ve bölgesel... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T09:39+0300

2023-09-27T09:39+0300

2023-09-27T09:39+0300

dünya

güney kafkasya

rusya

türkiye

ermenistan

iran

gürcistan

azerbaycan

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

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Türkiye’nin Güney Kafkasya'da 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunu yeniden etkinleştirmekle ilgilendiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, bölgede istikrarı sağlaması adına daha önce Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in önerisi ile oluşturulan ve Türkiye ile birlikte Rusya, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ı içeren bu platforma ev sahipliği yapabileceğini aktardı.Kaynak Sputnik'e yaptığı açıklamanın devamında, "Biz bu projenin öncülerinden biri olarak elbette bölgesel iş birliğinden yanayız. Bu formatı da ortak köklere sahip devletlerin bir araya geldiği Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği (Türk Konseyi) örneğinde olduğu gibi başarılı bir işbirliği biçimi olduğunu görüyoruz. Türk Konseyi’ne bağlı bölge ülkelerinin sorunları ortaklaşa çözme kabiliyeti ve geleceğe dair ortak planları bölgesel barışa yardımcı olurken aynı zamanda ticaret hacimlerini de artırıyor. Dolayısıyla biz sadece bu formatın devreye girmesinden yanayız ve böyle bir toplantıya en üst düzeyde ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu defalarca ifade ettik” ifadelerini kullandı.Güney Kafkasya’da istikrarı hedefleyen platformun ilk ev sahibi Moskova’ydıGüney Kafkasya'da 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk zirvesi, Aralık 2021'de, Rusya Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde başkent Moskova’da düzenlenmiş, görüşmelere Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları hazır bulunmuştu.Gürcistan, görüşmelere son anda katılmayacağını açıklayarak tepki çekmiş, son anda alınan kararı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Bu inisiyatifi aktif şekilde destekledik ve bunun birleştirici potansiyelinin farkındayız. Gürcü komşularımız davetimizi kabul etmeyip katılmaktan kaçındı. Ancak bu platformun kapılarını her zaman Tiflis için açık tutacağımız konusunda anlaştık” diye konuşmuştu.Bir gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülkenin de bölgede barışı hedefleyen 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu çalışmalarının yoğunlaştırılması ile ilgilendikleri vurgulanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20211210/rusya-gurcistan-guney-kafkasya-isbirligi-gorusmesine-daveti-reddetti-1051630660.html

güney kafkasya

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güney kafkasya, rusya, türkiye, ermenistan, iran, gürcistan, azerbaycan, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı