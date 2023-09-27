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https://sputniknews.com.tr/20230927/bidenin-kopegi-commander-bir-gizli-servis-personelini-daha-isirdi-1075789030.html
Biden'ın köpeği 'Commander' bir Gizli Servis personelini daha ısırdı
Biden'ın köpeği 'Commander' bir Gizli Servis personelini daha ısırdı
ABD Başkanı Joe Biden'ın Alman çoban köpeği "Commander", bir Gizli Servis görevlisini daha ısırdı. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T00:23+0300
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dünya
commander
köpek
abd
abd
joe biden
gizli servis
abd gizli servis
beyaz saray
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CNN'in haberine göre, Beyaz Saray'da ve Başkan'ın evinin bulunduğu Delaware'de "Commander"ın, bir Gizli Servis personelini daha ısırmasıyla 11. ısırma vakası kayıtlara geçti.Beyaz Saray'a 2021'de gelen Alman çoban köpeğinin, Ekim 2022'den Ocak 2023'e kadar en az 10 Gizli Servis personeline saldırdığı bildirilmişti."Commander"ın ısırma vakalarından birkaçının tıbbi müdahale gerektirdiği, Kasım 2022'de kollarına ve bacaklarına saldırdığı bir görevlinin hastaneye kaldırıldığı aktarılmıştı.Beyaz Saray yetkilileri, ısırma hadiselerinin ardından Biden ailesinin, köpek için yeni bir eğitim üzerinde çalıştığını ve daha aktif olacağı alanlar hazırlandığını belirtmişti.Biden'ın eşi Jill Biden'ın İletişim Direktörü Elizabeth Alexander, Beyaz Saray kompleksinin "evcil hayvanlar için stresli bir ortam" olduğuna dikkati çekerek, Biden ailesinin, durumu herkes için daha iyi bir hale getirmenin yollarını aradığını ifade etmişti.İki yaşındaki Alman çoban köpeği "Commander", Biden'a kardeşi James Biden tarafından Aralık 2021'de hediye edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20211221/abd-baskan-biden-beyaz-sarayin-yeni-sakinini-tanistirdi-commander-1051962704.html
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commander, köpek, abd, abd, joe biden, gizli servis, abd gizli servis, beyaz saray
commander, köpek, abd, abd, joe biden, gizli servis, abd gizli servis, beyaz saray

Biden'ın köpeği 'Commander' bir Gizli Servis personelini daha ısırdı

00:23 27.09.2023
© İHA / İHA-AW496491Commander
Commander - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© İHA / İHA-AW496491
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Alman çoban köpeği "Commander", bir Gizli Servis görevlisini daha ısırdı.
CNN'in haberine göre, Beyaz Saray'da ve Başkan'ın evinin bulunduğu Delaware'de "Commander"ın, bir Gizli Servis personelini daha ısırmasıyla 11. ısırma vakası kayıtlara geçti.
Beyaz Saray'a 2021'de gelen Alman çoban köpeğinin, Ekim 2022'den Ocak 2023'e kadar en az 10 Gizli Servis personeline saldırdığı bildirilmişti.
"Commander"ın ısırma vakalarından birkaçının tıbbi müdahale gerektirdiği, Kasım 2022'de kollarına ve bacaklarına saldırdığı bir görevlinin hastaneye kaldırıldığı aktarılmıştı.
Beyaz Saray yetkilileri, ısırma hadiselerinin ardından Biden ailesinin, köpek için yeni bir eğitim üzerinde çalıştığını ve daha aktif olacağı alanlar hazırlandığını belirtmişti.
Biden'ın eşi Jill Biden'ın İletişim Direktörü Elizabeth Alexander, Beyaz Saray kompleksinin "evcil hayvanlar için stresli bir ortam" olduğuna dikkati çekerek, Biden ailesinin, durumu herkes için daha iyi bir hale getirmenin yollarını aradığını ifade etmişti.
İki yaşındaki Alman çoban köpeği "Commander", Biden'a kardeşi James Biden tarafından Aralık 2021'de hediye edilmişti.
Commander - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
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