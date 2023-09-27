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https://sputniknews.com.tr/20230927/bbcde-calisan-zoolog-42-kopegi-istismar-ettigini-39-kopegin-olumune-sebep-oldugunu-kabul-etti-1075809825.html
BBC'ye çalışan zoolog 42 köpeği istismar etti, 39 köpeğin ölümüne sebep oldu
BBC'ye çalışan zoolog 42 köpeği istismar etti, 39 köpeğin ölümüne sebep oldu
Avustralya'da 18 ayda 42 köpeğe cinsel istismar uyguladığı ve 39 köpeğin ölümüne sebep olduğu açıklanan zoolog Adam Britton hakkındaki suçlamaları kabul etti. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T17:20+0300
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dünya
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hayvan hakları
cinsel istismar
istismar
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İngiliz timsah uzmanı olarak bilinen zoolog Adam Britton, köpeklere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Avustralya'da görülen duruşmada, Britton'un neredeyse hepsi hayatlarını kaybedene kadar onlarca köpeğe işkence ettiği, ardından işkence görüntülerini internete yüklediği ve burada çocuk istismarı içeriklerine de erişim sağladığı ifade edildi.Duvar'ın haberine göre daha önce BBC ve National Geographic için çalışan Britton'un suçlarına ilişkin çoğu detayın 'yayınlanamayacak kadar korkunç olduğu' belirtildi. Mahkeme Başkanı Michael Grant, davaya konu olan olayları duymanın sinirsel şoka sebep olabileceğinin altını çizdi. Ardından, güvenlik görevlilerinin ve alt kademe mahkeme görevlilerinin salondan çıkabileceği bildirildi.Duruşmada söz alan savcılar, Britton'un en az 2014 yılından bu yana hayvanlara karşı 'sadist cinsel bir ilgisi' olduğunu, kendi ev hayvanlarını istismar etmenin yanı sıra başka kişileri de kendi ev hayvanlarını istismar etmeleri için manipüle ettiğini anlattı.İddiaya göre, Britton ayrıca iş veya seyahat nedeniyle çoğu zaman isteksiz bir biçimde hayvanlarını vermek isteyen kişilerin bulunduğu Gumtree Australia çevrimiçi platformunu da kullanıyordu. Hayvan sahipleri Britton'a ulaşıp hayvanlarının durumuyla ilgili soru sorduğunda ise Britton, bu kişilere uydurma hikayeler anlatıp eski fotoğraflar gönderiyordu. Bu esnada hayvanları kendi mülkü üzerindeki bir nakliye konteyneri içinde istismar ettiği belirtilen Britton'un konteynere ses ve görüntü kaydeden ekipmanlar da yerleştirdiği bilgisi paylaşıldı. Bu görüntüler ardından sahte isimlerle internette paylaşılıyordu.Britton'un bir videolarından biri, eyalet polisine iletildi ve Britton Nisan 2022'de tutuklandı. Britton, tutuklanmadan önceki 18 ay içinde 42 köpeği cinsel istismara maruz bırakmış ve bu köpeklerden 39'u hayatını kaybetmişti. Tutuklu yargılanan Britton'ın alacağı ceza aralık ayında yapılacak duruşmada belli olacak.
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bbc, hayvan, hayvan hakları, cinsel istismar, istismar, avrupa, köpek
bbc, hayvan, hayvan hakları, cinsel istismar, istismar, avrupa, köpek

BBC'ye çalışan zoolog 42 köpeği istismar etti, 39 köpeğin ölümüne sebep oldu

17:20 27.09.2023 (güncellendi: 17:43 27.09.2023)
© AFP 2023 / RICHARD GRANDEAdam Britton
Adam Britton - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© AFP 2023 / RICHARD GRANDE
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Avustralya'da 18 ayda 42 köpeğe cinsel istismar uyguladığı ve 39 köpeğin ölümüne sebep olduğu açıklanan zoolog Adam Britton hakkındaki suçlamaları kabul etti.
İngiliz timsah uzmanı olarak bilinen zoolog Adam Britton, köpeklere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Avustralya'da görülen duruşmada, Britton'un neredeyse hepsi hayatlarını kaybedene kadar onlarca köpeğe işkence ettiği, ardından işkence görüntülerini internete yüklediği ve burada çocuk istismarı içeriklerine de erişim sağladığı ifade edildi.
Duvar'ın haberine göre daha önce BBC ve National Geographic için çalışan Britton'un suçlarına ilişkin çoğu detayın 'yayınlanamayacak kadar korkunç olduğu' belirtildi.
Mahkeme Başkanı Michael Grant, davaya konu olan olayları duymanın sinirsel şoka sebep olabileceğinin altını çizdi. Ardından, güvenlik görevlilerinin ve alt kademe mahkeme görevlilerinin salondan çıkabileceği bildirildi.
Duruşmada söz alan savcılar, Britton'un en az 2014 yılından bu yana hayvanlara karşı 'sadist cinsel bir ilgisi' olduğunu, kendi ev hayvanlarını istismar etmenin yanı sıra başka kişileri de kendi ev hayvanlarını istismar etmeleri için manipüle ettiğini anlattı.
İddiaya göre, Britton ayrıca iş veya seyahat nedeniyle çoğu zaman isteksiz bir biçimde hayvanlarını vermek isteyen kişilerin bulunduğu Gumtree Australia çevrimiçi platformunu da kullanıyordu. Hayvan sahipleri Britton'a ulaşıp hayvanlarının durumuyla ilgili soru sorduğunda ise Britton, bu kişilere uydurma hikayeler anlatıp eski fotoğraflar gönderiyordu. Bu esnada hayvanları kendi mülkü üzerindeki bir nakliye konteyneri içinde istismar ettiği belirtilen Britton'un konteynere ses ve görüntü kaydeden ekipmanlar da yerleştirdiği bilgisi paylaşıldı. Bu görüntüler ardından sahte isimlerle internette paylaşılıyordu.
Britton'un bir videolarından biri, eyalet polisine iletildi ve Britton Nisan 2022'de tutuklandı. Britton, tutuklanmadan önceki 18 ay içinde 42 köpeği cinsel istismara maruz bırakmış ve bu köpeklerden 39'u hayatını kaybetmişti.
Tutuklu yargılanan Britton'ın alacağı ceza aralık ayında yapılacak duruşmada belli olacak.
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