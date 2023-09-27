https://sputniknews.com.tr/20230927/bati-medyasi-ukraynanin-karsi-taarruzunda-batinin-beklentilerinin-aksine-ilerleme-kaydedilmedi-1075812088.html

Batı medyası: Ukrayna’nın karşı taarruzunda Batı’nın beklentilerinin aksine ilerleme kaydedilmedi

Batı medyası: Ukrayna’nın karşı taarruzunda Batı’nın beklentilerinin aksine ilerleme kaydedilmedi

Batı medyasının aktardığı üzere, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı taarruzu, Batı’nın beklentilerinin aksine ilerleme kaydedilmeden sona erdi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T19:00+0300

2023-09-27T19:00+0300

2023-09-27T19:02+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

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rusya

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BBC’nin yayınladığı habere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı taarruzu, Batı’nın beklentilerinin aksine ilerleme kaydedilmeden sona erdi.Habere göre, BBC muhabiri Mark Urban, Ukrayna ordusunun 24. Ayrı Tugayı’nda görevli askerlerle görüştü, askerler ‘sonu kestirilemeyen’ uzun bir savaşa nasıl hazırlandıklarını anlattı.Ino TV ise haberinde Rusya’nın insansız hava aracı (İHA) sayısı bakımından Ukrayna'yı geride bıraktığı, bu nedenle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin sürekli saklanması ve hızlı bir şekilde konum değiştirmesi gerektiği ifade edildi.Gazeteci Mark Urban, Ukraynalı askerlerin bu nedenle kronik bir stres durumunda olduklarını ve panik ataklar geçirdiklerini anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230927/rus-ordusu-3-bin-tondan-fazla-muhimmatin-bulundugu-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-deposunu-imha-etti-1075789643.html

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