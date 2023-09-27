https://sputniknews.com.tr/20230927/bati-medyasi-ukraynanin-karsi-taarruzunda-batinin-beklentilerinin-aksine-ilerleme-kaydedilmedi-1075812088.html
Batı medyası: Ukrayna’nın karşı taarruzunda Batı’nın beklentilerinin aksine ilerleme kaydedilmedi
Batı medyası: Ukrayna’nın karşı taarruzunda Batı’nın beklentilerinin aksine ilerleme kaydedilmedi
Batı medyasının aktardığı üzere, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı taarruzu, Batı’nın beklentilerinin aksine ilerleme kaydedilmeden sona erdi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T19:00+0300
2023-09-27T19:00+0300
2023-09-27T19:02+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
batı
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075348_0:240:2788:1808_1920x0_80_0_0_f46b32dfe5ef30991e361f20a7a48c76.jpg
BBC’nin yayınladığı habere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı taarruzu, Batı’nın beklentilerinin aksine ilerleme kaydedilmeden sona erdi.Habere göre, BBC muhabiri Mark Urban, Ukrayna ordusunun 24. Ayrı Tugayı’nda görevli askerlerle görüştü, askerler ‘sonu kestirilemeyen’ uzun bir savaşa nasıl hazırlandıklarını anlattı.Ino TV ise haberinde Rusya’nın insansız hava aracı (İHA) sayısı bakımından Ukrayna'yı geride bıraktığı, bu nedenle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin sürekli saklanması ve hızlı bir şekilde konum değiştirmesi gerektiği ifade edildi.Gazeteci Mark Urban, Ukraynalı askerlerin bu nedenle kronik bir stres durumunda olduklarını ve panik ataklar geçirdiklerini anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230927/rus-ordusu-3-bin-tondan-fazla-muhimmatin-bulundugu-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-deposunu-imha-etti-1075789643.html
batı
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075348_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_73dfdbe379de39ba19394c511aabf51e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, batı, rusya
ukrayna krizi, batı, rusya
Batı medyası: Ukrayna’nın karşı taarruzunda Batı’nın beklentilerinin aksine ilerleme kaydedilmedi
19:00 27.09.2023 (güncellendi: 19:02 27.09.2023) Abone ol
Batı medyasının aktardığı üzere, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı taarruzu, Batı’nın beklentilerinin aksine ilerleme kaydedilmeden sona erdi.
BBC’nin yayınladığı habere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı taarruzu, Batı’nın beklentilerinin aksine ilerleme kaydedilmeden sona erdi.
Habere göre, BBC muhabiri Mark Urban, Ukrayna ordusunun 24. Ayrı Tugayı’nda görevli askerlerle görüştü, askerler ‘sonu kestirilemeyen’ uzun bir savaşa nasıl hazırlandıklarını anlattı.
Ino TV ise haberinde Rusya’nın insansız hava aracı (İHA) sayısı bakımından Ukrayna'yı geride bıraktığı, bu nedenle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin sürekli saklanması ve hızlı bir şekilde konum değiştirmesi gerektiği ifade edildi.
Gazeteci Mark Urban, Ukraynalı askerlerin bu nedenle kronik bir stres durumunda olduklarını ve panik ataklar geçirdiklerini anlattı.