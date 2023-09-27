https://sputniknews.com.tr/20230927/bakan-bolat-2-el-otomobilde-yuzde-10-15-dususler-var-1075803075.html

Bakan Bolat: 2. el otomobilde yüzde 10-15 düşüşler var

Bakan Bolat: 2. el otomobilde yüzde 10-15 düşüşler var

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el araç piyasasına ilişkin, “Sahte ilanlara ilişkin ağır cezai muayedeler uygulayacağımız yönetmelik değişiklikleri yaptık... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T13:53+0300

2023-09-27T13:53+0300

2023-09-27T13:53+0300

ekonomi

otomobil

ikinci el otomobil

ömer bolat

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 29. Dönem 11. Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı. Bakan Bolat, ikinci el otomotiv piyasasına ilişkin, “İnternetin gelişmesiyle birlikte ilan sitelerinin yaygınlaşması, bazı kişilerin bu ilan sitelerinde fiyat şişirme manipülasyonları maalesef birçok sektörde can yakıyor. Bu ilanlara ilişkin yönetmelikler çıkardık ve sahte ilanlara ilişkin ağır cezai muayedeleri uygulayacağımız yönetmelik değişiklikleri yaptık, bunların neticesini görmeye başladık. Otomotiv piyasasında ikinci elde piyasa fiyatlarında yüzde 10-15 düşüşler var. Birinci elde artık stoklar ortaya çıkartılmak zorunda kalındı, ‘araç yok’ kelimesi artık gündemden büyük ölçekte düştü. Birinci elde de sıfır otomotivde kolay kolay zam yapılamayan bir süreci yaşıyoruz. Gıda ve marketlerle ilgili de yoğun denetimlerimizi yapıyoruz. O konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Denetimlerimiz artıyor ve artacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığımız olarak Gıda Fiyat Komitesi çalışmalarına devam ediyor” dedi.'Enflasyon tahribat yaratıyor'ATO Başkanı Baran ise yaptığı konuşmada, uzun zamanda Türkiye’nin ekonomisinde gündemde olmayan enflasyonun tekrar ortaya çıktığını ve ekonominin en önemli sorunu haline geldiğini hatırlatarak, “Reel sektör olarak enflasyonla mücadeleyi önemsiyor ve destekliyoruz. Enflasyon canavarı varlığını sürdürürken büyüyen ve kalkınan ülke örneği yok. Enflasyon her şeyi önünde sürükleyen bir sel misali ekonomilerde tahribat oluşturuyor” dedi.

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otomobil, ikinci el otomobil, ömer bolat