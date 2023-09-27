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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230927/bakan-bolat-2-el-otomobilde-yuzde-10-15-dususler-var-1075803075.html
Bakan Bolat: 2. el otomobilde yüzde 10-15 düşüşler var
Bakan Bolat: 2. el otomobilde yüzde 10-15 düşüşler var
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el araç piyasasına ilişkin, “Sahte ilanlara ilişkin ağır cezai muayedeler uygulayacağımız yönetmelik değişiklikleri yaptık... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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ikinci el otomobil
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 29. Dönem 11. Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı. Bakan Bolat, ikinci el otomotiv piyasasına ilişkin, “İnternetin gelişmesiyle birlikte ilan sitelerinin yaygınlaşması, bazı kişilerin bu ilan sitelerinde fiyat şişirme manipülasyonları maalesef birçok sektörde can yakıyor. Bu ilanlara ilişkin yönetmelikler çıkardık ve sahte ilanlara ilişkin ağır cezai muayedeleri uygulayacağımız yönetmelik değişiklikleri yaptık, bunların neticesini görmeye başladık. Otomotiv piyasasında ikinci elde piyasa fiyatlarında yüzde 10-15 düşüşler var. Birinci elde artık stoklar ortaya çıkartılmak zorunda kalındı, ‘araç yok’ kelimesi artık gündemden büyük ölçekte düştü. Birinci elde de sıfır otomotivde kolay kolay zam yapılamayan bir süreci yaşıyoruz. Gıda ve marketlerle ilgili de yoğun denetimlerimizi yapıyoruz. O konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Denetimlerimiz artıyor ve artacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığımız olarak Gıda Fiyat Komitesi çalışmalarına devam ediyor” dedi.'Enflasyon tahribat yaratıyor'ATO Başkanı Baran ise yaptığı konuşmada, uzun zamanda Türkiye’nin ekonomisinde gündemde olmayan enflasyonun tekrar ortaya çıktığını ve ekonominin en önemli sorunu haline geldiğini hatırlatarak, “Reel sektör olarak enflasyonla mücadeleyi önemsiyor ve destekliyoruz. Enflasyon canavarı varlığını sürdürürken büyüyen ve kalkınan ülke örneği yok. Enflasyon her şeyi önünde sürükleyen bir sel misali ekonomilerde tahribat oluşturuyor” dedi.
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otomobil, ikinci el otomobil, ömer bolat
otomobil, ikinci el otomobil, ömer bolat

Bakan Bolat: 2. el otomobilde yüzde 10-15 düşüşler var

13:53 27.09.2023
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© AA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el araç piyasasına ilişkin, “Sahte ilanlara ilişkin ağır cezai muayedeler uygulayacağımız yönetmelik değişiklikleri yaptık, bunların neticesini görmeye başladık. Otomotiv piyasasında ikinci elde piyasa fiyatlarında yüzde 10-15 oranında düşüşler var” dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 29. Dönem 11. Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı.
Bakan Bolat, ikinci el otomotiv piyasasına ilişkin, “İnternetin gelişmesiyle birlikte ilan sitelerinin yaygınlaşması, bazı kişilerin bu ilan sitelerinde fiyat şişirme manipülasyonları maalesef birçok sektörde can yakıyor. Bu ilanlara ilişkin yönetmelikler çıkardık ve sahte ilanlara ilişkin ağır cezai muayedeleri uygulayacağımız yönetmelik değişiklikleri yaptık, bunların neticesini görmeye başladık. Otomotiv piyasasında ikinci elde piyasa fiyatlarında yüzde 10-15 düşüşler var. Birinci elde artık stoklar ortaya çıkartılmak zorunda kalındı, ‘araç yok’ kelimesi artık gündemden büyük ölçekte düştü. Birinci elde de sıfır otomotivde kolay kolay zam yapılamayan bir süreci yaşıyoruz. Gıda ve marketlerle ilgili de yoğun denetimlerimizi yapıyoruz. O konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Denetimlerimiz artıyor ve artacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığımız olarak Gıda Fiyat Komitesi çalışmalarına devam ediyor” dedi.

'Enflasyon tahribat yaratıyor'

ATO Başkanı Baran ise yaptığı konuşmada, uzun zamanda Türkiye’nin ekonomisinde gündemde olmayan enflasyonun tekrar ortaya çıktığını ve ekonominin en önemli sorunu haline geldiğini hatırlatarak, “Reel sektör olarak enflasyonla mücadeleyi önemsiyor ve destekliyoruz. Enflasyon canavarı varlığını sürdürürken büyüyen ve kalkınan ülke örneği yok. Enflasyon her şeyi önünde sürükleyen bir sel misali ekonomilerde tahribat oluşturuyor” dedi.
Hava kirliliğine maruz kaldıktan sonra değişen beyin ağı bağlantısını ortaya koymak için yapılan ilk kontrollü deneyde, trafik kirliliğine maruz kalan insanların 2 saat kadar kısa bir süre içinde beyin fonksiyonlarında azalma belirtileri görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2023
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