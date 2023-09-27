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Aracıyla feribota binmek isterken kontrolden çıkarak denize uçtu
Aracıyla feribota binmek isterken kontrolden çıkarak denize uçtu
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dalgın sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç feribot iskelesinden denize uçtu. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
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S.O. (49) hakimiyetindeki 58 HF 922 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü bir anlık dalgınlıkla yolu karıştırdı. Hızla giden hafif ticari araç iskeleden denize uçtu. Can havliyle sürücü aracın içinden yüzerek karaya ulaştı. Hafif ticari araç suya gömülürken, çevredekiler yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.O., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracı denizden kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.
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Hafif ticari araç iskeleden denize uçtu: O anlar kamerada
Hafif ticari araç iskeleden denize uçtu: O anlar kamerada
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feribot, gebze, araç, video, видео
feribot, gebze, araç, video, видео

Aracıyla feribota binmek isterken kontrolden çıkarak denize uçtu

10:00 27.09.2023 (güncellendi: 10:09 27.09.2023)
© İHA
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dalgın sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç feribot iskelesinden denize uçtu.
S.O. (49) hakimiyetindeki 58 HF 922 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü bir anlık dalgınlıkla yolu karıştırdı. Hızla giden hafif ticari araç iskeleden denize uçtu.
Can havliyle sürücü aracın içinden yüzerek karaya ulaştı. Hafif ticari araç suya gömülürken, çevredekiler yardıma koştu.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.O., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracı denizden kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.
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