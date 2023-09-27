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Almanlardan ‘Ukrayna’ya silah yardımını’ sürdürmekte kararlı Scholz ve Baerbock’a tepki
Almanlardan ‘Ukrayna’ya silah yardımını’ sürdürmekte kararlı Scholz ve Baerbock’a tepki
Rusya’dan ucuz enerjiye sırtını çevirerek ülkedeki ekonomik büyümeyi engelleyen, bununla birlikte Ukrayna'ya yapılan askeri yardımları sürdürmekte de kararlı... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T12:29+0300
2023-09-27T12:29+0300
dünya
almanya
olaf scholz
annalena baerbock
ekonomi
enflasyon
ukrayna
ukrayna krizi
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Alman Spiegel gazetesi, Sosyal Demokrat Parti’yi temsil eden Scholz ve iktidarda ortağı Yeşiller Partisi'nin eş başkanlarından Baerbock’un farklı partileri temsil etmelerine rağmen seçim ziyaretlerinde Almanlar tarafından aynı memnuniyetsizlikle karşılandığına dikkat çektiği haberinde, “Hakaretler, ıslıklar ve yuhalamaların eşliğinde Nürnberg'in merkezinde seçim kampanyasını sürdürmeye çalışan Şansölye Scholz, Alman vatandaşları tarafından hiç hoş karşılanmadı” ifadelerini kullandı.Scholz’un seçim alanında konuşma yaptığı sırada, hükümetin politikalarına öfkeli vatandaşların başbakanı ‘Ukrayna'daki çatışmayı, enflasyonu ve göç krizini başlatmakla’ suçladığı gözlemlenirken, Alman vatandaşların, konuşması sırasında yuhaladığı Scholz’u istifaya çağırdığı kaydedildi.Gazete, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Augsburg'daki seçim konuşmasına da dikkat çektiği yazısında, Yeşillerin bu noktada birçokları için ‘korkulan parti’ haline geldiğini, Baerbock’un kendisini halka yakın göstermeye çalışmasının bile bu imajı değiştiremeyeceğini vurguladı.Baerbock’un Augsburg'daki konuşmasında da yerel sakinler tarafından ıslıklandığı gözlemlenirken, vatandaşların daha önce çevresel sorunlar ve iklim krizi sloganlarıyla iktidara gelen Yeşiller Partisi’ni ‘Ukrayna'ya askeri malzeme sağlamakla’ suçladığı aktarıldı.Daha önce sosyo-ekonomik araştırmalarıyla tanınan Alman Insa Enstitüsü tarafından yapılan anketlerin sonuçları, iktidar koalisyonunu destekleyen Almanların sayısının 2021 seçimlerinden bu yana en düşük seviyeye gerilediğini göstermişti.Alman ekonomisi resesyondaAlman ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.3 daralarak, teknik olarak resesyona girmişti. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0.5 daralmıştı.Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve yüksek enflasyon nedeniyle iç talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.Bununla birlikte daha önce geleneksel olarak Rusya’dan sağladığı ucuz doğal gaza sırtını dönen Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yalnızca yüzde 0.4'lük büyüme bekliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230926/almanya-multecilere-ayirdigi-butcede-kesintiye-gidecek-1075764592.html
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almanya, olaf scholz, annalena baerbock, ekonomi, enflasyon, ukrayna, ukrayna krizi
almanya, olaf scholz, annalena baerbock, ekonomi, enflasyon, ukrayna, ukrayna krizi

Almanlardan ‘Ukrayna’ya silah yardımını’ sürdürmekte kararlı Scholz ve Baerbock’a tepki

12:29 27.09.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCUOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
Abone olTelegram
Rusya’dan ucuz enerjiye sırtını çevirerek ülkedeki ekonomik büyümeyi engelleyen, bununla birlikte Ukrayna'ya yapılan askeri yardımları sürdürmekte de kararlı olduğunu defalarca dile getiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, seçim turu sırasında yuhalandı.
Alman Spiegel gazetesi, Sosyal Demokrat Parti’yi temsil eden Scholz ve iktidarda ortağı Yeşiller Partisi'nin eş başkanlarından Baerbock’un farklı partileri temsil etmelerine rağmen seçim ziyaretlerinde Almanlar tarafından aynı memnuniyetsizlikle karşılandığına dikkat çektiği haberinde, “Hakaretler, ıslıklar ve yuhalamaların eşliğinde Nürnberg'in merkezinde seçim kampanyasını sürdürmeye çalışan Şansölye Scholz, Alman vatandaşları tarafından hiç hoş karşılanmadı” ifadelerini kullandı.
Scholz’un seçim alanında konuşma yaptığı sırada, hükümetin politikalarına öfkeli vatandaşların başbakanı ‘Ukrayna'daki çatışmayı, enflasyonu ve göç krizini başlatmakla’ suçladığı gözlemlenirken, Alman vatandaşların, konuşması sırasında yuhaladığı Scholz’u istifaya çağırdığı kaydedildi.
Gazete, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Augsburg'daki seçim konuşmasına da dikkat çektiği yazısında, Yeşillerin bu noktada birçokları için ‘korkulan parti’ haline geldiğini, Baerbock’un kendisini halka yakın göstermeye çalışmasının bile bu imajı değiştiremeyeceğini vurguladı.
Baerbock’un Augsburg'daki konuşmasında da yerel sakinler tarafından ıslıklandığı gözlemlenirken, vatandaşların daha önce çevresel sorunlar ve iklim krizi sloganlarıyla iktidara gelen Yeşiller Partisi’ni ‘Ukrayna'ya askeri malzeme sağlamakla’ suçladığı aktarıldı.
Daha önce sosyo-ekonomik araştırmalarıyla tanınan Alman Insa Enstitüsü tarafından yapılan anketlerin sonuçları, iktidar koalisyonunu destekleyen Almanların sayısının 2021 seçimlerinden bu yana en düşük seviyeye gerilediğini göstermişti.

Alman ekonomisi resesyonda

Alman ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.3 daralarak, teknik olarak resesyona girmişti. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0.5 daralmıştı.
Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve yüksek enflasyon nedeniyle iç talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.
Bununla birlikte daha önce geleneksel olarak Rusya’dan sağladığı ucuz doğal gaza sırtını dönen Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yalnızca yüzde 0.4'lük büyüme bekliyor.
Almanya'da çevreciler - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
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