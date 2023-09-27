https://sputniknews.com.tr/20230927/abdulkadir-selvi-ak-parti-kongresini-yazdi-erdoganin-yeni-bir-vitrin-cikarmasi-bekleniyor-1075793103.html

Abdulkadir Selvi, AK Parti kongresini yazdı: 'Erdoğan’ın yeni bir vitrin çıkarması bekleniyor'

Abdulkadir Selvi, AK Parti kongresini yazdı: 'Erdoğan’ın yeni bir vitrin çıkarması bekleniyor'

Abdulkadir Selvi, "Şimdi büyük kongrede parti yönetiminin değişimine sıra geldi. Ama bu diğer partilerde olduğu gibi bir tasfiye olmayacak. Bir yenileşme... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T07:48+0300

2023-09-27T07:48+0300

2023-09-27T07:48+0300

politika

abdulkadir selvi

ak parti

kongre

recep tayyip erdoğan

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AK Parti'de kongre ve yerel seçim çalışmaları sürüyor. AK Parti'de olağanüstü kongre 7 Ekim'de yapılacak. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde kongrenin detaylarını paylaştı. Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre çalışmalarının görüşüldüğü MYK toplantısında genel başkan yardımcılarından MKYK için üçer isim bildirmelerini önermiş" ifadelerini kullandı.Selvi'nin yazısının ilgili bölümü özetle şöyle:"Şimdi büyük kongrede parti yönetiminin değişimine sıra geldi. Ama bu diğer partilerde olduğu gibi bir tasfiye olmayacak. Bir yenileşme yaşanacak. Ben birikimli bazı isimlerin yeni dönemde de görevlerine devam edeceğini düşünüyorum. Değişim ve yenileşme AK Parti’nin siyasi kimliğini oluşturuyor.AK Parti’de iki çalışma bir arada yürütülüyor. Belediye başkan adayları için kongreden sonra kollar sıvanacak ama şimdiden illerde ve metropol ilçelerde anketler çalışması yapılıyor. Bir isim önerilmeden kimi belediye başkan adayı olarak görmek istiyorsunuz diye soruluyor.'Erdoğan'ın yeni bir vitrin çıkarması bekleniyor'İkinci bir çalışma ise 7 Ekim’de yapılacak kongreyle ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre çalışmalarının görüşüldüğü MYK toplantısında genel başkan yardımcılarından MKYK için üçer isim bildirmelerini önermiş.Erdoğan’ın yeni dönemde yeni bir vitrin çıkarması bekleniyor.Kongreye yönelik bir müzik olacak. Ünlü sanatçı AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen sahne alacak. Ama ayrıca sürpriz bir sanatçının da sahne alması planlanıyor. O isim özel dediler ben de fazla zorlamadım.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongre konuşması yeni dönemin yol haritası olacak. Konuşmanın ana omurgasını Türkiye Yüzyılı vizyonunun oluşturması bekleniyor. Erdoğan’ın konuşmasında Türkiye Yüzyılı’nın yol haritasını vereceği söyleniyor. Cumhurbaşkanı yeni döneme ilişkin hem Türkiye’ye hem partisine hedefler verecek.Elbette ki daha belediye başkan adayları belli değil. Yerel seçimler için adayların tanıtıldığı, seçim sloganlarının görücüye çıkacağı büyük bir lansman yapılacak ama Erdoğan kongredeki konuşmasında yerel seçimlerin startını da verecek.Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı 28 Mayıs gecesinde de yerel seçimleri hedef olarak göstermemiş miydi?"

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abdulkadir selvi, ak parti, kongre, recep tayyip erdoğan