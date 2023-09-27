https://sputniknews.com.tr/20230927/abdde-100-kisilik-bir-grup-apple-magazasini-yagmaladi-1075806509.html

ABD'de 100 kişilik bir grup Apple mağazasını yağmaladı

ABD'de 100 kişilik bir grup Apple mağazasını yağmaladı

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde en az 100 kişilik bir grup, Apple mağazası ve giyim mağazalarını yağmaladı. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T15:27+0300

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ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde mağazalar yağmalandı.Bisikletli ve maskeli en az 100 kişiden oluşan bir grup, Apple mağazası, Lululemon ve Foot Locker mağazalarını bastı.Mağazalardan ürünleri alıp kaçmaya çalışan yağmacılar ve polis arasında arbede yaşanırken, bazı polislerin sert müdahalede bulunduğu görüldü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, en az 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı, olay yerinde 2 silahın ele geçirildiği belirtildi.

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ABD'de 100 kişilik bir grup APPLE mağazasını yağmaladı ABD'de 100 kişilik bir grup APPLE mağazasını yağmaladı 2023-09-27T15:27+0300 true PT0M57S

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