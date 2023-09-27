https://sputniknews.com.tr/20230927/abdde-100-kisilik-bir-grup-apple-magazasini-yagmaladi-1075806509.html
ABD'de 100 kişilik bir grup Apple mağazasını yağmaladı
ABD'de 100 kişilik bir grup Apple mağazasını yağmaladı
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde en az 100 kişilik bir grup, Apple mağazası ve giyim mağazalarını yağmaladı. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T15:27+0300
2023-09-27T15:27+0300
2023-09-27T15:27+0300
dünya
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abd
yağmalama
pensilvanya
philadelphia
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ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde mağazalar yağmalandı.Bisikletli ve maskeli en az 100 kişiden oluşan bir grup, Apple mağazası, Lululemon ve Foot Locker mağazalarını bastı.Mağazalardan ürünleri alıp kaçmaya çalışan yağmacılar ve polis arasında arbede yaşanırken, bazı polislerin sert müdahalede bulunduğu görüldü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, en az 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı, olay yerinde 2 silahın ele geçirildiği belirtildi.
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ABD'de 100 kişilik bir grup APPLE mağazasını yağmaladı
ABD'de 100 kişilik bir grup APPLE mağazasını yağmaladı
2023-09-27T15:27+0300
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video, apple, apple store, abd, yağmalama, pensilvanya, philadelphia, видео
video, apple, apple store, abd, yağmalama, pensilvanya, philadelphia, видео
ABD'de 100 kişilik bir grup Apple mağazasını yağmaladı
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ABD’nin Pensilvanya eyaletinde en az 100 kişilik bir grup, Apple mağazası ve giyim mağazalarını yağmaladı.
ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde mağazalar yağmalandı.
Bisikletli ve maskeli en az 100 kişiden oluşan bir grup, Apple mağazası, Lululemon ve Foot Locker mağazalarını bastı.
Mağazalardan ürünleri alıp kaçmaya çalışan yağmacılar ve polis arasında arbede yaşanırken, bazı polislerin sert müdahalede bulunduğu görüldü.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, en az 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı, olay yerinde 2 silahın ele geçirildiği belirtildi.