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https://sputniknews.com.tr/20230926/washingtondaki-kuba-buyukelciligi-molotof-kokteyli-ile-hedef-alindi-1075770700.html
Washington'daki Küba Büyükelçiliği molotof kokteyli ile hedef alındı
Washington'daki Küba Büyükelçiliği molotof kokteyli ile hedef alındı
Geçen Pazar gecesi Washington'da bulunan Küba Büyükelçiliğine en az iki molotof kokteyli saldırı gerçekleştirildi. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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küba
büyükelçilik
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ABD'nin Washington eyaletinde yer alan Küba Büyükelçiliği'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli atıldı.Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla olayı 'terörist saldırısı' olarak tanımladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller ise eylemi kınadı ve 'diplomatik binalara yönelik saldırı ve tehditlerin kabul edilemez olduğunu' ekledi.ABD basınında çıkan haberlere göre, saldırıda kimse yaralanmadı ve olayla ilgili daha fazla bilgi toplamak için soruşturma sürdürülüyor.Küba büyükelçiliği, Washington ile Havana arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin ardından 2015 yılında Washington'da yeniden açıldı.
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Washington'da Küba Büyükelçiliği molotof kokteylleriyle hedef alındı
Washington'da Küba Büyükelçiliği molotof kokteylleriyle hedef alındı
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video, küba, büyükelçilik, molotof kokteyli, washington, abd, видео
video, küba, büyükelçilik, molotof kokteyli, washington, abd, видео

Washington'daki Küba Büyükelçiliği molotof kokteyli ile hedef alındı

14:51 26.09.2023
© Ruptly
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Geçen Pazar gecesi Washington'da bulunan Küba Büyükelçiliğine en az iki molotof kokteyli saldırı gerçekleştirildi.
ABD'nin Washington eyaletinde yer alan Küba Büyükelçiliği'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli atıldı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla olayı 'terörist saldırısı' olarak tanımladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller ise eylemi kınadı ve 'diplomatik binalara yönelik saldırı ve tehditlerin kabul edilemez olduğunu' ekledi.
ABD basınında çıkan haberlere göre, saldırıda kimse yaralanmadı ve olayla ilgili daha fazla bilgi toplamak için soruşturma sürdürülüyor.

Küba büyükelçiliği, Washington ile Havana arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin ardından 2015 yılında Washington'da yeniden açıldı.
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