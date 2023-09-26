https://sputniknews.com.tr/20230926/rus-diplomat-abdeki-goc-krizinin-nedenini-acikladi-1075771083.html

Rus diplomat AB'deki göç krizinin nedenini açıkladı

Rus diplomat AB'deki göç krizinin nedenini açıkladı

Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilci Vekili Logvinov, Avrupa Birliği'ndeki (AB) göç krizinin Brüksel'in Afrika politikasının bir sonucu olduğunu... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T13:59+0300

2023-09-26T13:59+0300

2023-09-26T13:59+0300

dünya

avrupa birliği

josep borrell

kirill logvinov

afrika

brüksel

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Rusya'nın AB Daimi Temsilci Vekili Kirill Logvinov, Sputnik'e verdiği mülakatta Avrupa Birliği'nin Afrika'daki saldırgan politikasının başarısız olduğunu ve bu hususun bir göç krizini de tetiklediğini söyledi.Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in AB'nin Afrika politikasının başarılı olmadığı yönündeki itirafına inanma eğiliminde olduklarını belirten Logniov açıklamasında, "Bize göre bunun temel nedeni açıktır: Brüksel'in, Afrika ülkeleri üzerindeki mali ve ekonomik baskısı, neo-liberal tutumların agresif bir şekilde teşvik edilmesi, eski sömürgelerden doğal, ekonomik ve kültürel kaynakların gasp edilmesi şeklinde tezahür eden ve Batı tarafından kullanılan neo-kolonyal uygulamaların terk edilmesi konusundaki isteksizliktir. Bu tür politikalar, halihazırda tüm Avrupa Birliği'nin gücünün en ciddi sınavlarından biri haline gelme tehdidi taşıyan göç krizini de tetiklemiştir" sözlerine yer verdi.Logvinov'un konuşmasında şu cümlenin hususi olarak altını çizdi:Logvinov sözlerini şöyle ise sonlandırdı: "Bu arada AB'nin kendi hataları için suçlayacak birilerini aradığını görüyoruz."'Batı, Rusya'yı inançları konusundaki sağlamlığı sebebiyle cezalandırmak istiyor'Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilci Vekili Logvinov verdiği mülakatta Brüksel tarafından ilan edilen Rusya karşıtı yaptırımların Rusya'yı kazançtan yoksun bırakma niyeti olarak yorumlanmasının daha ziyade Avrupa Birliği sakinlerine yönelik olduğunu belirtirken, esasen tüm Batılı yaptırımların amacının Rusları haysiyet duyguları ve görüşlerini değiştirme konusundaki isteksizlikleri nedeniyle cezalandırmak olduğunu vurguladı.Savunma harcamaları AB'yi diğer önemli alanlardaki hedeflerini yumuşatmaya zorlayacakLogvinov verdiği mülakatta ayrıca, Ukrayna'ya yardım da dahil olmak üzere planlanmamış savunma harcamalarının, Avrupa Birliği'nin birlik için önemli olan diğer alanlardaki harcamalarını azaltacağını vurguladı.Lagvinov açıklamalarında AB için "her şeyin plana uygun gittiği" gibi bir cümlenin kurulamayacağını belirterek, "Brüksel aceleyle sözler verdi ve ilgili emirleri Avrupa başkentlerine gönderdi. Ancak bu, Avrupa entegrasyon projesinin ekonomisinin askeri harcamalar üzerine aktarılması gerekliliğini ortaya koyuyor. Eminim ki Avrupa'da pek çok insan böyle bir şeye hazırlıklı olmamakla kalmayıp, tüm bunların neden gerekli olduğunu, Avrupa Birliği'nin temel görevlerinin -nüfusun yüksek sosyo-ekonomik refahının sağlanması ve bloğun rekabet gücünün arttırılması- ekonomisinin askerileştirilmesiyle nasıl bağdaştırılabileceğini sessizce kendilerine soruyorlardır" sözlerine yer verdi.AB'deki çelişkiler Rusya karşıtı yaptırımların kabul edilmesini engelliyorLogvinov Sputnik'e verdiği mülakatta Avrupalıların Rusya karşıtı kısıtlamalardan "yorulması" konusunu yorumlarken, Avrupa'nın Rusya'ya yönelik tek taraflı yaptırımlarının uygulanmasındaki yavaşlamayı etkileyen ana faktörün yorgunluktan ziyade AB üye ülkeleri arasındaki çelişkiler olabileceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230925/borrell-bm-genel-kurulundan-sonra-yakindi-dunya-kurallara-gore-oynamak-istemiyor-1075754311.html

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avrupa birliği, josep borrell, kirill logvinov, afrika, brüksel