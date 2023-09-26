https://sputniknews.com.tr/20230926/rus-baskonsolos-dijital-teknolojideki-gelismeler-rusya-turkiye-iliskilerinde-yeni-sayfa-aciyor-1075780815.html

Rus Başkonsolos: Dijital teknolojideki gelişmeler, Rusya-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa açıyor

Rus Başkonsolos: Dijital teknolojideki gelişmeler, Rusya-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa açıyor

Türk ve Rus şirketleri, teknoloji alanındaki gelişmeleri İstanbul’da bir etkinlikte masaya yatırdı. Başkonsolos Buravov, orada yaptığı konuşmada “Türkiye'ye... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T19:21+0300

2023-09-26T19:21+0300

2023-09-26T19:23+0300

rusya

rusya'nın istanbul başkonsolosluğu

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rusya-türkiye ilişkileri

türkiye

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Rusya ve Türkiye’nin bilişim teknolojisi alanında işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin beklentiler konulu etkinlik bugün itibarıyla İstanbul'da başladı.Made in Russia markası öncülüğünde 20 Rus şirketi, Türk şirketleri ve derneklerinin de etkinliğe katılımıyla enerji, akıllı şehirler, siber güvenlik ve IT alanındaki uluslararası ticaret misyonunu sunmak üzere bir araya geldi. Oturumun ana başlığı 'Türkiye pazarına giriş koşulu' oldu.Etkinlik, Rusya İhracat Merkezi Türkiye Temsilcisi Timur Safin’in açılış konuşmasıyla başladı.Başkonsolos Buravov: Türkiye'ye ihracatı daha çok geliştirmek istiyoruzRusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov da etkinlikte söz alan isimler arasında yer aldı.Rus şirketlerinin Türk piyasasına olan ilgisinin karşılık gördüğüne işaret eden Başkonsolos Buravov “Karşılıklı ilişkilerimizin potansiyelini, ülkelerimizin liderlerinin siyasi iradelerinde de görüyoruz. Soçi'de gerçekleşen Erdoğan- Putin görüşmesi iki tarafı ticari ilişkiler anlamında iki tarafı da memnun etti” dedi.Batılı ülkelerin Rusya’yı hedef alan yaptırımlarının Rusya açısından Türkiye gibi pek çok ülkeyle işbirliğini artıran bir fırsata dönüştüğüne işaret eden Buravov “Şu anda Rusya’ya Batı tarafından uygulanan yaptırımlar, birçok şirketin Rusya’dan çıkmasına neden oldu. Fakat bu yaptırımlar aynı zamanda yeni olanakların da önünü açtı. Türkiye'ye bu konuda bize yeni fırsatlar sunduğu için teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye ihracatı daha çok geliştirmek istiyoruz, dijital teknoloji alanında olan gelişmeler ülkelerimiz için önemli potansiyele sahip. Bu alan, ikili İlişkilerimizin yeni sayfasını açıyor ” diye devam etti. Başkonsolos Buravov'un konuşmasının ardından sırasıyla, Rusya Türkiye Ticaret Temsilci Yardımcısı – Rusya Türkiye Ticaret Mümessilliği İstanbul Ofisi Müdürü Efremov Evgeniy, DEİK Dış Ekonomik İlişkiler İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı, TÜYAFED Başkanı Mustafa Çalış, TÜBİDER Başkanı Tuncay Işık, SoftServis LLC Direktörü Mikhail Panarin ve İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner etkinlikte söz aldı.‘Türk piyasası çok rekabetçi ve dolu dolu bir piyasa’Rusya-Türkiye Ticaret Temsilci Yardımcısı-Rusya Türkiye Ticaret Mümessilliği İstanbul Ofisi Müdürü Evgeniy Efremov, Türkiye'de iş yapmanın ve Türk pazarına girmenin özellikleri ve Rus şirketlerinin Türkiye pazarına giriş biçimleri konularına değindi.Efremov “Daha önce söylendiği gibi Türkiye ve Rusya arasında çok fazla ortak nokta olabilir. İhracatta tamamlayıcı faktörü unutmamak gerekiyor. Türk pazarının bir karakteristik özelliğinden bahsedeyim. Türk piyasası çok rekabetçi ve dolu dolu bir piyasa. Yerli üreticiler çok sürdürülebilir çalışmalar yapıyorlar. Kuzey Amerika, Asya Pasifik bölgesinden gelip burada şirket kurup ticaret yapıyorlar. Türkiye'de çalışmak istiyorsanız sistemli bir şekilde yapmanız gerekiyor. İlk önce planlı başlamanız gerekiyor. Hedeflerinizin çok net ve somut olması gerekiyor. Ortalama 2 veya 3 sene tam olarak gücünüzü toparlamaya ve koordinasyonunuzu sağlamaya yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.

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rusya, rusya'nın istanbul başkonsolosluğu, teknoloji, ihracat, istanbul, rusya-türkiye ilişkileri