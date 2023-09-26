https://sputniknews.com.tr/20230926/real-madrid-teknik-direktoru-ancelotti-arda-iyi-durumda-ve-su-anda-oynamaya-hazir-1075774384.html

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti: Arda iyi durumda ve şu anda oynamaya hazır

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti: Arda iyi durumda ve şu anda oynamaya hazır

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlıktan çıkan ve geçen haftadan beri takımla antrenmanlara çıkan Arda Güler'in olağanüstü bir yetenek... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T14:50+0300

2023-09-26T14:50+0300

2023-09-26T14:50+0300

spor

arda güler

real madrid

futbolcu

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Ancelotti, La Liga'nın 7. haftasında yarın Las Palmas'a karşı oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.Arda Güler ile ilgili yöneltilen bir soruya cevap veren İtalyan teknik adam, "Arda sakatlıktan iyi bir şekilde çıktı. İyi durumda ve şu anda oynamaya hazır. Fiziksel olarak ve sahada dakika alması açısından eksiklikleri var ama bu da gayet normal. Aynı zamanda takımın oyununa uyumda, takım arkadaşlarını tanımada bazı eksiklikleri de var. Büyük bir yetenek olduğunu bizimle olduğu kısa zamanda bize gösterdi. Olağanüstü bir yetenek. Bu sadece genetik bir şey." şeklinde konuştu.Ancelotti, kaleci Thibaut Courtois ve defans oyuncusu Eder Militao dışında sakatlıktan çıkan tüm oyuncuların oynamaya hazır olduğunu ancak kimi, ne zaman ve maçın hangi noktasında kullanacağına ilişkin kararını henüz vermediğini söyledi.Arda Güler'in Las Palmas karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez Real Madrid maç kadrosuna alınacağı ve maç içindeki gidişata göre değerlendirileceği tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230814/arda-guler-ameliyat-oldu-1074630407.html

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arda güler, real madrid, futbolcu