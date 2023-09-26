https://sputniknews.com.tr/20230926/putin-iran-cumhurbaskani-reisi-ile-telefonda-gorustu-1075775108.html

Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştüğünü bildirdi. 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T17:47+0300

2023-09-26T17:47+0300

2023-09-26T17:47+0300

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vladimir putin

ibrahim reisi

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Basın Servisi'nin bildirisinde, "İran tarafının inisiyatifiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında telefon görüşmesi yapıldı" cümlelerine yer verildi.Bildiride ayrıca, "Dağlık Karabağ çevresindeki durum ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sorunları hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu" cümleleri de yer aldı.Bildiride Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sivillere insani yardım sağlanması, Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusun haklarının ve güvenliğinin korunması da dahil olmak üzere Rus barış gücü birliğinin faaliyetleri hakkında bilgi verdiği ifade edildi.Buna ek olarak görüşmede Karabağ ile ilgili olarak, "Rusya ve İran Devlet Başkanları tüm meselelerin sadece barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladılar" açıklamalarına yer verildi.Putin ve Reisi “3+3” platformunun çalışmalarını yoğunlaştırmakla ilgileniyorYapılan açıklamada her iki liderin de "3+3" platformunun çalışmalarını aktif hale getirmeye yönelik karşılıklı ilgilerini ifade ettiği vurgulandı.İran'ın BRICS faaliyetlerine katılımıPutin ve Reisi görüşmesinde tüm bunlara ek olarak İran'ın BRICS faaliyetlerine katılımı konusunda gerekli adımların konuşulduğu ifade edildi. Vladimir Putin ve İbrahim Reisi arasında gerçekleştirilen bu görüşmede ayrıca taraflar arasındaki ticaret konularına da yer verildi. Buna göre taraflar ticari ve ekonomik bağların daha da güçlendirilmesi, enerji ve ulaştırma sektörlerinde büyük projelerin teçvik edilmesi, iş çevreleri ve turist değişimleri yoluyla temasların genişletilmesi gibi konularda görüş birliğinde olduklarını dile getirdiler.

https://sputniknews.com.tr/20230826/ryabkov-rusya-ile-iran-arasindaki-askeri-teknik-isbirligi-devam-edecek-1074952685.html

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