https://sputniknews.com.tr/20230926/polonyali-yetkililer-2-kisiyi-olduren-fuzenin-ukrayna-tarafindan-atildigini-dogruladi--1075770282.html
Polonyalı yetkililer, 2 kişiyi öldüren füzenin Ukrayna tarafından atıldığını doğruladı
Polonyalı yetkililer, 2 kişiyi öldüren füzenin Ukrayna tarafından atıldığını doğruladı
15 Kasım'da Polonya topraklarına düşen ve iki kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısına yönelik uzman raporu açıklandı. Uzmanlar, tahıl tesisini vuran... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T13:24+0300
2023-09-26T13:24+0300
2023-09-26T13:24+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
polonya
füze
s-300
nato
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Polonya medyasından edinilen bilgilere göre, Kasım ayında Polonya'nın güneyindeki bir tahil tesisinde iki kişinin ölümüne neden olan füzenin Ukrayna tarafından ateşlendiğini doğruladı. NATO üyesi olan Polonya topraklarına füzenin düşmesi, Ukrayna'nın Rusya'yı suçlamasıyla birlikte NATO'nun 5'inci maddesini tetikleyerek Ukrayna'daki krizin uluslararası bir kriz neden olabileceği konusunda dünyada endişe yaratmıştı. Ukrayna, açık bir şekilde Rusya'yı suçlamış, Rusya ise füzenin Ukrayna tarafından atıldığını belirtilmişti. O dönemde Varşova ve NATO da füzenin Ukrayna'dan atılmasının yüksek ihtimal olduğunu belirtse de, Ukrayna bu suçlamaları reddetmişti.Soruşturma hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, Polonya medyasına Przewodow köyüne düşen füzenin Ukrayna topraklarından ateşlenen bir S-300 tarafından atılan 5-W-55 hava savunma füzesi olduğunu tespit ettiğini söyledi.Gazete bir kaynağa dayandırdığı haberinde "Bu füzenin menzili 75 km ila 90 km arasında değişiyor. O sırada Rus mevzileri hiçbir Rus füzesinin Przewodow'a ulaşamayacağı bir yerdeydi." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20170706/polonya-abd-patriot-fuze-savunma-sistemleri-muhtira-1029154980.html
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ukrayna, ukrayna krizi, polonya, füze, s-300, nato, varşova
ukrayna, ukrayna krizi, polonya, füze, s-300, nato, varşova
Polonyalı yetkililer, 2 kişiyi öldüren füzenin Ukrayna tarafından atıldığını doğruladı
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15 Kasım'da Polonya topraklarına düşen ve iki kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısına yönelik uzman raporu açıklandı. Uzmanlar, tahıl tesisini vuran füzenin Ukrayna yapımı olduğunu belirtti.
Polonya medyasından edinilen bilgilere göre, Kasım ayında Polonya'nın güneyindeki bir tahil tesisinde iki kişinin ölümüne neden olan füzenin Ukrayna tarafından ateşlendiğini doğruladı.
NATO üyesi olan Polonya topraklarına füzenin düşmesi, Ukrayna'nın Rusya'yı suçlamasıyla birlikte NATO'nun 5'inci maddesini tetikleyerek Ukrayna'daki krizin uluslararası bir kriz neden olabileceği konusunda dünyada endişe yaratmıştı. Ukrayna, açık bir şekilde Rusya'yı suçlamış, Rusya ise füzenin Ukrayna tarafından atıldığını belirtilmişti. O dönemde Varşova ve NATO da füzenin Ukrayna'dan atılmasının yüksek ihtimal olduğunu belirtse de, Ukrayna bu suçlamaları reddetmişti.
Soruşturma hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, Polonya medyasına Przewodow köyüne düşen füzenin Ukrayna topraklarından ateşlenen bir S-300 tarafından atılan 5-W-55 hava savunma füzesi olduğunu tespit ettiğini söyledi.
Gazete bir kaynağa dayandırdığı haberinde "Bu füzenin menzili 75 km ila 90 km arasında değişiyor. O sırada Rus mevzileri hiçbir Rus füzesinin Przewodow'a ulaşamayacağı bir yerdeydi." ifadelerini kullandı.