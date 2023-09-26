https://sputniknews.com.tr/20230926/polonyali-yetkililer-2-kisiyi-olduren-fuzenin-ukrayna-tarafindan-atildigini-dogruladi--1075770282.html

Polonyalı yetkililer, 2 kişiyi öldüren füzenin Ukrayna tarafından atıldığını doğruladı

Polonyalı yetkililer, 2 kişiyi öldüren füzenin Ukrayna tarafından atıldığını doğruladı

15 Kasım'da Polonya topraklarına düşen ve iki kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısına yönelik uzman raporu açıklandı. Uzmanlar, tahıl tesisini vuran... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T13:24+0300

2023-09-26T13:24+0300

2023-09-26T13:24+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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Polonya medyasından edinilen bilgilere göre, Kasım ayında Polonya'nın güneyindeki bir tahil tesisinde iki kişinin ölümüne neden olan füzenin Ukrayna tarafından ateşlendiğini doğruladı. NATO üyesi olan Polonya topraklarına füzenin düşmesi, Ukrayna'nın Rusya'yı suçlamasıyla birlikte NATO'nun 5'inci maddesini tetikleyerek Ukrayna'daki krizin uluslararası bir kriz neden olabileceği konusunda dünyada endişe yaratmıştı. Ukrayna, açık bir şekilde Rusya'yı suçlamış, Rusya ise füzenin Ukrayna tarafından atıldığını belirtilmişti. O dönemde Varşova ve NATO da füzenin Ukrayna'dan atılmasının yüksek ihtimal olduğunu belirtse de, Ukrayna bu suçlamaları reddetmişti.Soruşturma hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, Polonya medyasına Przewodow köyüne düşen füzenin Ukrayna topraklarından ateşlenen bir S-300 tarafından atılan 5-W-55 hava savunma füzesi olduğunu tespit ettiğini söyledi.Gazete bir kaynağa dayandırdığı haberinde "Bu füzenin menzili 75 km ila 90 km arasında değişiyor. O sırada Rus mevzileri hiçbir Rus füzesinin Przewodow'a ulaşamayacağı bir yerdeydi." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20170706/polonya-abd-patriot-fuze-savunma-sistemleri-muhtira-1029154980.html

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