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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230926/mecliste-nazi-askerini-selamlatan-kanada-basbakani-trudeau-yine-rusyayi-sucladi--1075766716.html
Mecliste Nazi askerini selamlatan Kanada Başbakanı Trudeau, yine Rusya'yı suçladı
Mecliste Nazi askerini selamlatan Kanada Başbakanı Trudeau, yine Rusya'yı suçladı
Kanada Parlamentosu'nda eski Nazi askerinin selamlanması skandalının ardından, Kanada Başbakanı Justin Trudeau yine Rusya'yı suçladı. Elon Musk ve Rusya... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T11:25+0300
2023-09-26T11:25+0300
ukrayna krizi
elon musk
rusya
nazi
adolf hitler
ikinci dünya savaşı
büyük vatanseverlik savaşı
kanada
justin trudeau
dmitriy peskov
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Kanada Parlamentosu'na bağlı Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerle iş birliği yapıp Sovyetler Birliği'ne savaşmış 98 yaşındaki Nazi askerini parlamentoda Zelenskiy ve Trudeau'ya selamlatması ardından başlayan büyük skandal tüm dünyada gündem oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya karşı Batılı devletlerin desteğini almak için Ottowa'ya gelmişti ve Parlamento'ya seslenecekti. 14. SS Waffen Grenadier Tümeni'nde görev almış Yaroslav Hunk'a selam veren liderler ve Kanada Parlamentosu Başkanı Rota, "Ukraynalı bir kahraman'ın tüm hizmetleri için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. Binada bulunan vekiller ise Hunk'i alkışa tuttu.Ancak görüşme bittikten sonra Hunk'ın 'Nazi askeri olduğunu' anladığını belirten Parlamento Başkanı Rota, "Tüm insiyatif bana aittir, Kanada ve yurt dışındaki Yahudi cemaatlerinden özür dilerim" dedi. Açıklama sonrası Kanada'da birçok kişi Rota'yı istifaya çağırsa da henüz kimse istifa etmiş durumda değil. Zelenskiy ise konu hakkında yorum yapmadı. Nazi askeri Hunk'ın yalnızca Kızıl Ordu'ya karşı savaşmakla kalmayıp aynı zamanda Yahudilere, Polonyalılara, Belaruslulara ve Slovaklara yönelik zulümleriyle de tanınan Nazi destekçisi SS birliklerinin 14. Gönüllü Tümeni 'Galiçya'nın bir üyesi olduğu ortaya çıktı. Olayın medyaya yansıması ardından Kanadalı Yahudi Grubu, Polonya Kanada Büyükelçisi, Kremlin Sözcüsü Peskov dahil binlerce kişiden Kanada'ya tepki yağdı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise konuyla ilgili açıklamasında bir kez daha Rusya'yı suçladı:Rusya: Nazi olayı Trudeau'nun idolünün kim olduğunu gösteriyorSon zamanlarda sadece Ukrayna krizinde değil farklı ülkelerle de kriz yaratan Trudeau hükümetine Rusya Kanada Büyükelçiliği ve Rus diplomatlardan şu sözlerle tepki geldi: Elon Musk da alay etti: 'Şok etmem istemem ama her şeyin Rus dezenformasyonu olmaması gibi küçük bir ihtimal var'Sosyal medya ağı X'in ve birçok büyük teknoloji firmasının sahibi Elon Musk ise, Trudeau'nun Nazi'yi alkışladıktan sonra Rusya'yı suçlamasını eleştiren bir gönderiye yorum yaptı. Musk, "Şok etmek istemem ama her şeyin Rus propagandası olmaması gibi küçük bir ihtimal var" diyerek bir nevi Kanada Başbakanı ile alay etti. Musk, önceden de, vatandaşı olduğu Kanada Başbakanı Trudeau'yu "Beni Justin Trudeau ile karşılaştırmayı bırakın. Benim bütçem vardı" yazılı bir görsel paylaşarak Trudeau'yu bütçesi olmayan Adolf Hitler'e benzetmişti. Musk daha sonrasında eleştiriler ardından tweetini kaldırmıştı.
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elon musk, rusya, nazi, adolf hitler, ikinci dünya savaşı, büyük vatanseverlik savaşı, kanada, justin trudeau, dmitriy peskov

Mecliste Nazi askerini selamlatan Kanada Başbakanı Trudeau, yine Rusya'yı suçladı

11:25 26.09.2023
© MARCIN OBARAJustin Trudeau
Justin Trudeau - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
© MARCIN OBARA
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Kanada Parlamentosu'nda eski Nazi askerinin selamlanması skandalının ardından, Kanada Başbakanı Justin Trudeau yine Rusya'yı suçladı. Elon Musk ve Rusya Büyükelçiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı.
Kanada Parlamentosu'na bağlı Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerle iş birliği yapıp Sovyetler Birliği'ne savaşmış 98 yaşındaki Nazi askerini parlamentoda Zelenskiy ve Trudeau'ya selamlatması ardından başlayan büyük skandal tüm dünyada gündem oldu.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya karşı Batılı devletlerin desteğini almak için Ottowa'ya gelmişti ve Parlamento'ya seslenecekti. 14. SS Waffen Grenadier Tümeni'nde görev almış Yaroslav Hunk'a selam veren liderler ve Kanada Parlamentosu Başkanı Rota, "Ukraynalı bir kahraman'ın tüm hizmetleri için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. Binada bulunan vekiller ise Hunk'i alkışa tuttu.
Ancak görüşme bittikten sonra Hunk'ın 'Nazi askeri olduğunu' anladığını belirten Parlamento Başkanı Rota, "Tüm insiyatif bana aittir, Kanada ve yurt dışındaki Yahudi cemaatlerinden özür dilerim" dedi. Açıklama sonrası Kanada'da birçok kişi Rota'yı istifaya çağırsa da henüz kimse istifa etmiş durumda değil. Zelenskiy ise konu hakkında yorum yapmadı.
Nazi askeri Hunk'ın yalnızca Kızıl Ordu'ya karşı savaşmakla kalmayıp aynı zamanda Yahudilere, Polonyalılara, Belaruslulara ve Slovaklara yönelik zulümleriyle de tanınan Nazi destekçisi SS birliklerinin 14. Gönüllü Tümeni 'Galiçya'nın bir üyesi olduğu ortaya çıktı.
Olayın medyaya yansıması ardından Kanadalı Yahudi Grubu, Polonya Kanada Büyükelçisi, Kremlin Sözcüsü Peskov dahil binlerce kişiden Kanada'ya tepki yağdı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise konuyla ilgili açıklamasında bir kez daha Rusya'yı suçladı:

"Açıkçası, bunun yaşanması son derece üzücü. Bu bizim için ve tüm Kanadalılar için büyük bir ayıp. Böyle bir olay için Yahudi cemaatlerinden çok özür diliyoruz. Rus dezenformasyonuna karşı koymamız ve Ukrayna'ya olan kararlı ve açık desteğimizi sürdürmemiz gerçekten önemli olacaktır. Daha fazla Ukrayna'nın yanında yer almalıyız."

Rusya: Nazi olayı Trudeau'nun idolünün kim olduğunu gösteriyor

Son zamanlarda sadece Ukrayna krizinde değil farklı ülkelerle de kriz yaratan Trudeau hükümetine Rusya Kanada Büyükelçiliği ve Rus diplomatlardan şu sözlerle tepki geldi:

"Başkan Justin Trudeau hükümetinin kimi övdüğünü açıkça gösterdiğini ve Ottawa'nın Ukrayna'da ne tür bir rejimi desteklediğini Kanada vatandaşları bir kez daha düşünmeli. Nazizim'in yüceltildiğini görüyoruz ve bunu en yüksek şekilde kınıyoruz. Rusya, dünyayı Nazi belasından kurtarmak için bizimle omuz omuza savaşan Kanadalı kız ve erkek evlatlarının kahramanlıklarını her zaman hatırlayacaktır."

Elon Musk da alay etti: 'Şok etmem istemem ama her şeyin Rus dezenformasyonu olmaması gibi küçük bir ihtimal var'

Sosyal medya ağı X'in ve birçok büyük teknoloji firmasının sahibi Elon Musk ise, Trudeau'nun Nazi'yi alkışladıktan sonra Rusya'yı suçlamasını eleştiren bir gönderiye yorum yaptı. Musk, "Şok etmek istemem ama her şeyin Rus propagandası olmaması gibi küçük bir ihtimal var" diyerek bir nevi Kanada Başbakanı ile alay etti.
Musk, önceden de, vatandaşı olduğu Kanada Başbakanı Trudeau'yu "Beni Justin Trudeau ile karşılaştırmayı bırakın. Benim bütçem vardı" yazılı bir görsel paylaşarak Trudeau'yu bütçesi olmayan Adolf Hitler'e benzetmişti. Musk daha sonrasında eleştiriler ardından tweetini kaldırmıştı.
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