https://sputniknews.com.tr/20230926/kremlin-ozel-askeri-harekattaki-guc-dengesini-degistirebilecek-bir-silah-yok-1075775276.html
Kremlin: Özel askeri harekattaki güç dengesini değiştirebilecek bir silah yok
Kremlin: Özel askeri harekattaki güç dengesini değiştirebilecek bir silah yok
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donbass ve Ukrayna'da devam eden özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgede güç dengesini değiştirebilecek bir silah... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T15:47+0300
2023-09-26T15:47+0300
2023-09-26T15:47+0300
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atacms füzeleri
dmitriy peskov
kremlin
donbass
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ABD'nin Ukrayna'ya ilk parti Abrams tanklarını göndermesini ve sevkiyatı genişletmeye hazır olduğunu açıklamasını değerlendiren Peskov, söz konusu tankların da sahadaki dengeleri değiştiremeyeceğinin altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, "Bu konuda ayrı yorumu her seferinde tekrarlayabilirim; tüm bunlar özel askeri harekatın özünü, gidişatını etkileyemez. Muharebe alanındaki güç dengesini değiştirebilecek güce sahip herhangi bir silah türü yok. Böyle bir silah yok" ifadelerini kullandı.'ABD, Ukrayna'daki çatışmada müdahiliyetini artırıyor'Washington'un Kiev'e ATACMS füzeleri gönderme planlarını da değerlendiren Peskov, ABD'nin çatışmadaki doğrudan dahlini artırmaya devam ettiğinin altını çizdi.ATACMS füzelerinin ciddi silahlar olduğuna dikkat çeken Kremlin Sözcüsü, "ABD'liler, bu çatışmadaki doğrudan dahlini artırmayı sürdürüyor. Ancak ordumuz, bu füzelere karşı koymaya yönelik imkan ve kabiliyetlerini her zaman geliştiriyor" diye ekledi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, ABD ile Ukrayna'ya uzun menzilli ATACMS füzelerinin tedariki konusundaki müzakerelerin devam ettiğini, Kiev'in bu tür silahları yakında alacağını söylemişti.ABD basını da, Başkan Joe Biden'ın Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'e ATACMS füzeleri gönderme sözü verdiğini yazmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230916/ukrayna-disisleri-bakanligi-kiev-yakinda-abdden-atacms-fuzeleri-alacak-1075517681.html
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abd, ukrayna, ukrayna krizi, atacms füzeleri, dmitriy peskov, kremlin, donbass
abd, ukrayna, ukrayna krizi, atacms füzeleri, dmitriy peskov, kremlin, donbass
Kremlin: Özel askeri harekattaki güç dengesini değiştirebilecek bir silah yok
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donbass ve Ukrayna'da devam eden özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgede güç dengesini değiştirebilecek bir silah bulunmadığını vurguladı.
ABD'nin Ukrayna'ya ilk parti Abrams tanklarını göndermesini ve sevkiyatı genişletmeye hazır olduğunu açıklamasını değerlendiren Peskov, söz konusu tankların da sahadaki dengeleri değiştiremeyeceğinin altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü, "Bu konuda ayrı yorumu her seferinde tekrarlayabilirim; tüm bunlar özel askeri harekatın özünü, gidişatını etkileyemez. Muharebe alanındaki güç dengesini değiştirebilecek güce sahip herhangi bir silah türü yok. Böyle bir silah yok" ifadelerini kullandı.
'ABD, Ukrayna'daki çatışmada müdahiliyetini artırıyor'
Washington'un Kiev'e ATACMS füzeleri gönderme planlarını
da değerlendiren Peskov
, ABD'nin çatışmadaki doğrudan dahlini artırmaya devam ettiğinin altını çizdi.
ATACMS füzelerinin ciddi silahlar olduğuna dikkat çeken Kremlin Sözcüsü, "ABD'liler, bu çatışmadaki doğrudan dahlini artırmayı sürdürüyor. Ancak ordumuz, bu füzelere karşı koymaya yönelik imkan ve kabiliyetlerini her zaman geliştiriyor" diye ekledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, ABD ile Ukrayna'ya uzun menzilli ATACMS füzelerinin tedariki konusundaki müzakerelerin devam ettiğini, Kiev'in bu tür silahları yakında alacağını söylemişti.
ABD basını da, Başkan Joe Biden'ın Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'e ATACMS füzeleri gönderme sözü verdiğini yazmıştı.