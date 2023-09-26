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Karabağ’dan Ermenistan’a tahliye edilen kişi sayısı 13 bini geçti
Karabağ’dan Ermenistan’a tahliye edilen kişi sayısı 13 bini geçti
Ermenistan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, halihazırda Dağlık Karabağ'dan tahliye edilen kişi sayısının 13 bin 500’ü geçtiği bildirildi. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
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Resmi açıklamada, “26 Eylül günü saat 08.00 itibariyle 13 bin 550 kişi Dağlık Karabağ'dan Ermenistan Cumhuriyeti'ne giriş yapmıştır. Bunlardan 11 bin kişinin kayıt verileri tutulmuş, iki bin 550 kişinin ise nüfus bilgileri halen açıklığa kavuşturulmaktadır” ifadelerine yer verildi.Ermenistan hükümeti, önceden belirlenmiş bir ikamet yeri olmayan tüm vatandaşlara uygun konut sağladığını da vurguladı.Geçtiğimiz gün açıklama yayımlayan Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ’da görev yapan Rus barış gücü askerlerinin, Hankendi’den Laçın koridoru üzerinden Ermenistan’a sivilleri taşıyan üç konvoya eşlik ettiğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230925/azerbaycan-duyurdu-karabagda-mayinli-saldiri-duzenleyenler-gozaltina-alindi-1075746111.html
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dağlık karabağ, karabağ, dağlık karabağ krizi, ermenistan, azerbaycan

Karabağ’dan Ermenistan’a tahliye edilen kişi sayısı 13 bini geçti

10:05 26.09.2023
© AP Photo / Vasily KrestyaninovKarabağ
Karabağ - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Vasily Krestyaninov
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Ermenistan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, halihazırda Dağlık Karabağ'dan tahliye edilen kişi sayısının 13 bin 500’ü geçtiği bildirildi.
Resmi açıklamada, “26 Eylül günü saat 08.00 itibariyle 13 bin 550 kişi Dağlık Karabağ'dan Ermenistan Cumhuriyeti'ne giriş yapmıştır. Bunlardan 11 bin kişinin kayıt verileri tutulmuş, iki bin 550 kişinin ise nüfus bilgileri halen açıklığa kavuşturulmaktadır” ifadelerine yer verildi.
Ermenistan hükümeti, önceden belirlenmiş bir ikamet yeri olmayan tüm vatandaşlara uygun konut sağladığını da vurguladı.
Geçtiğimiz gün açıklama yayımlayan Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ’da görev yapan Rus barış gücü askerlerinin, Hankendi’den Laçın koridoru üzerinden Ermenistan’a sivilleri taşıyan üç konvoya eşlik ettiğini belirtmişti.
Azerbaycan gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2023
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