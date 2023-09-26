https://sputniknews.com.tr/20230926/istanbul-valiligi-ve-meteorolojiden-firtina-uyarisi-cok-sayida-il-icin-yagis-alarmi-1075761524.html

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Çok sayıda il için yağış alarmı

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Çok sayıda il için yağış alarmı

Meteoroloji son hava durumu tahminini paylaştı. Raporda, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. İstanbul Valiliği de Marmara Bölgesi'nde... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T06:29+0300

2023-09-26T06:29+0300

2023-09-26T06:29+0300

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istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 30°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutluKIRKLARELİ °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 31°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 35°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 32°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 32°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 31°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 32°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 29°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 31°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 27°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 28°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 24°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 26°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 23°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 20°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 35°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 37°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230925/meteorolojiden-bu-aksam-icin-kuzey-ege-uyarisi-1075755942.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, hava durumu, istanbul hava durumu