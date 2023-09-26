https://sputniknews.com.tr/20230926/isidin-hacker-yapilanmasina-yonelik-operasyon-3-gozalti-1075781971.html
IŞİD'in ‘hacker’ yapılanmasına yönelik operasyon: 3 gözaltı
IŞİD'in ‘hacker’ yapılanmasına yönelik operasyon: 3 gözaltı
Ankara'da IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T20:09+0300
2023-09-26T20:09+0300
2023-09-26T20:14+0300
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ankara
işid
suriye
suriyeli
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IŞİD'in ‘hacker’ yapılanmasına yönelik Ankara’da düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.AA'nın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yapılan çalışma sonucu, IŞİD'le bağlantılı bir hacker grubunun, örgütle bağlantılı saldırı kolaylaştırma ağıyla irtibat halinde bulunduğu tespit edilen 4 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda, Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler olayla ilgili Irak uyruklu 1 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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ankara, işid, suriye, suriyeli
ankara, işid, suriye, suriyeli
IŞİD'in ‘hacker’ yapılanmasına yönelik operasyon: 3 gözaltı
20:09 26.09.2023 (güncellendi: 20:14 26.09.2023) Abone ol
Ankara'da IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
IŞİD'in ‘hacker’ yapılanmasına yönelik Ankara’da düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
AA'nın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yapılan çalışma sonucu, IŞİD'le bağlantılı bir hacker grubunun, örgütle bağlantılı saldırı kolaylaştırma ağıyla irtibat halinde bulunduğu tespit edilen 4 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler olayla ilgili Irak uyruklu 1 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.