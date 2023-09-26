https://sputniknews.com.tr/20230926/isidin-hacker-yapilanmasina-yonelik-operasyon-3-gozalti-1075781971.html

IŞİD'in ‘hacker’ yapılanmasına yönelik operasyon: 3 gözaltı

IŞİD'in ‘hacker’ yapılanmasına yönelik operasyon: 3 gözaltı

Ankara'da IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T20:09+0300

2023-09-26T20:09+0300

2023-09-26T20:14+0300

türkiye

ankara

işid

suriye

suriyeli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/19/1057914777_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7776789fb708d600e7277f6c1e2faf0d.jpg

IŞİD'in ‘hacker’ yapılanmasına yönelik Ankara’da düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.AA'nın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yapılan çalışma sonucu, IŞİD'le bağlantılı bir hacker grubunun, örgütle bağlantılı saldırı kolaylaştırma ağıyla irtibat halinde bulunduğu tespit edilen 4 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda, Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler olayla ilgili Irak uyruklu 1 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

türkiye

ankara

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, işid, suriye, suriyeli