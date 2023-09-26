https://sputniknews.com.tr/20230926/ibbden-ogrencilere-6-bin-tl-destek-basvurular-basladi-1075773395.html

İBB'den öğrencilere 6 bin TL destek: Başvurular başladı

İBB'den öğrencilere 6 bin TL destek: Başvurular başladı

İBB’ni “Genç Üniversiteli Desteği” projesinde öğrencilere geri ödemesiz olarak verilecek 6000 TL’lik eğitim desteği için başvurular başladı. Destekten... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T14:37+0300

2023-09-26T14:37+0300

2023-09-26T14:37+0300

yaşam

öğrenci

destek

ibb

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)“Genç Üniversiteli Desteği” projesi kapsamında üniversite öğrencilerini ekonomik anlamda desteklemek için 75 bin öğrenciye 6000 TL'lik eğitim yardımında bulunuyor.Başvurmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor.Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin de yılsonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da istenen kriterler arasında yer alıyor.Destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin İBB'nin “İstanbul Senin” uygulamasını indirerek, uygulama üzerinden başvuru yapması gerekiyor.Proje ve kriterler hakkında detaylı bilgiler de “İstanbul Senin” mobil uygulamasında yer alıyor. 26 Eylül'de başlayan başvurular 20 Ekim tarihine sonlanacak.“Genç Üniversiteli Desteği” kapsamında, projenin yapıldığı ilk dönem olan 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 29 bin 423 öğrenciye destek sağlandı.2020-2021 eğitim öğretim döneminde 33 bin 763 öğrenciye, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 51 bin 992 öğrenciye destek verildi.2022-2023 eğitim-öğretim döneminde ise 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL geri ödemesiz eğitim yardımı sağlandı.

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