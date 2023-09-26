https://sputniknews.com.tr/20230926/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075764387.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 27,2200 liradan, euro 28,8140 liradan güne başladı. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T09:23+0300
2023-09-26T09:23+0300
2023-09-26T09:23+0300
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Serbest piyasada 27,2180 liradan alınan dolar, 27,2200 liradan satılıyor. 28,8120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8140 lira olarak belirlendi.Dün günü doların satış fiyatı 27,2080 lira, euronun satış fiyatı ise 28,8270 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 674 lira, çeyrek altın 2 bin 712 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 816 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1912 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8304 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 92.10 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92.10 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.311 dolar seviyesinde.
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Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,2200 liradan, euro 28,8140 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27,2180 liradan alınan dolar, 27,2200 liradan satılıyor. 28,8120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8140 lira olarak belirlendi.
Dün günü doların satış fiyatı 27,2080 lira, euronun satış fiyatı ise 28,8270 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 674 lira, çeyrek altın 2 bin 712 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 816 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1912 puandan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8304 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 92.10 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92.10 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 26.311 dolar seviyesinde.