https://sputniknews.com.tr/20230926/buyukelci-antonovdan-abdye-ermenistan-uyarisi-1075770167.html
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov'dan ABD'ye Ermenistan uyarısı
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov'dan ABD'ye Ermenistan uyarısı
Büyükelçi Anatoliy Antonov, ABD'ye 'Ermenistan'da Moskova karşıtı duyguları körüklememe' çağrısında bulundu. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T16:41+0300
2023-09-26T16:41+0300
2023-09-26T16:43+0300
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Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov, Washington'u Ermenistan'da Rusya karşıtı duyguların kuvvetlenmesine yol açacak tehlikeli söz ve eylemlerden kaçınmaya çağırdı.Büyükelçi özellikle Beyaz Saray yetkililerinin Rusya'nın Ermenistan için bir güvenlik ortağı olarak güvenilmez olduğu yönündeki imalarını çirkin olarak nitelendirdi. Antonov buna ek olarak açıklamasında Amerikalıların, iç ve dış politikada attıkları yanlış adımların sorumluluğundan kurtulmak isteyen Ermeni siyasetçilerin 'yapıcı olmayan açıklamalarına eşlik ettiklerini' vurguladı.Antonov mesajında şu sözlere yer verdi:Büyükelçi, Rusya'nın Ermenistan'ın sadık bir müttefiki olduğunu ve Karabağ'a barış gücü göndermek de dahil olmak üzere her zaman Ermenistan'a yardımcı olmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Antonov, Rus askerlerinin görev başında ölmelerinin, Moskova'nın Azerbaycan ve Ermenistan halkları arasında barışın sağlanması uğruna zor kararlar almaya hazır olduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230920/putin-ermenistan-basbakani-pasinyan-ile-karabagi-gorustu-1075637675.html
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Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov'dan ABD'ye Ermenistan uyarısı
16:41 26.09.2023 (güncellendi: 16:43 26.09.2023) Abone ol
Büyükelçi Anatoliy Antonov, ABD'ye 'Ermenistan'da Moskova karşıtı duyguları körüklememe' çağrısında bulundu.
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov, Washington'u Ermenistan'da Rusya karşıtı duyguların kuvvetlenmesine yol açacak tehlikeli söz ve eylemlerden kaçınmaya çağırdı.
Büyükelçi özellikle Beyaz Saray yetkililerinin Rusya'nın Ermenistan için bir güvenlik ortağı olarak güvenilmez olduğu yönündeki imalarını çirkin olarak nitelendirdi. Antonov buna ek olarak açıklamasında Amerikalıların, iç ve dış politikada attıkları yanlış adımların sorumluluğundan kurtulmak isteyen Ermeni siyasetçilerin 'yapıcı olmayan açıklamalarına eşlik ettiklerini' vurguladı.
Antonov mesajında şu sözlere yer verdi:
"Washington'u Ermenistan'da Rusya karşıtı duyguların yapay olarak güçlenmesine yol açan son derece tehlikeli söz ve eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Bu durum, ABD ve müttefiklerinin görevinin Transkafkasya'daki durumu normalleştirmek ve barışçıl kalkınmayı sağlamak değil, Rusya'ya stratejik zarar vermek ve bizi bölgeden çıkarmak amacıyla Avrasya bölgesini kasıtlı olarak istikrarsızlaştırmak olduğunu teyit etmektedir."
Büyükelçi, Rusya'nın Ermenistan'ın sadık bir müttefiki olduğunu ve Karabağ'a barış gücü göndermek de dahil olmak üzere her zaman Ermenistan'a yardımcı olmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Antonov, Rus askerlerinin görev başında ölmelerinin, Moskova'nın Azerbaycan ve Ermenistan halkları arasında barışın sağlanması uğruna zor kararlar almaya hazır olduğunun altını çizdi.