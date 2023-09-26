https://sputniknews.com.tr/20230926/bebekteki-cifte-cinayet-olayinda-yeni-gelisme-goruntuler-ortaya-cikti-1075774826.html
Bebek'teki çifte cinayet olayında yeni gelişme: Görüntüler ortaya çıktı
Bebek'teki çifte cinayet olayında yeni gelişme: Görüntüler ortaya çıktı
Bebek'te çıkan kavgada hayatını kaybeden 2 gencin, iş çıkışı Bebek sahilde yürüdükleri esnada telefonda başka bir şahısla küfürleştiği, alkollü 6 kişilik... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T15:14+0300
2023-09-26T15:14+0300
2023-09-26T15:14+0300
istanbul
bebek
video
cinayet
kavga
yaşam
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23 Eylül gecesi saat 01.00 sıralarında Bebek'te meydana gelen cinayette 2 genç 6 kişinin saldırısında bıçaklanarak öldürülmüştü.Edinilen bilgiye göre, cinayetin yeni detayları ortaya çıktı. Olay günü Bebek’e eğlenmeye gelen 6 kişi bankta oturarak alkol almaya başladı.O esnada çalıştıkları tekneden çıkan 2 genç ise Bebek sahilinde yürürken, telefonda bir şahısla tartışıp küfürleşmeye başladı. 6 kişilik grubun önünden geçtikleri sırada şüphelilerden bazılarının küfrü üstlerine alınmaları sonucu kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu teknede çalışan iki genç bıçaklanarak öldürüldü.Gözaltına alınan 6 şahıs ise emniyetteki ifadelerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.
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Bebek'teki çifte cinayet olayında yeni gelişme: Görüntüler ortaya çıktı
Bebek'teki çifte cinayet olayında yeni gelişme: Görüntüler ortaya çıktı
2023-09-26T15:14+0300
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istanbul, bebek, video, cinayet, kavga, видео
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Bebek'teki çifte cinayet olayında yeni gelişme: Görüntüler ortaya çıktı
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Bebek'te çıkan kavgada hayatını kaybeden 2 gencin, iş çıkışı Bebek sahilde yürüdükleri esnada telefonda başka bir şahısla küfürleştiği, alkollü 6 kişilik grubun ise küfürleri üzerine alınması sonucu kavga çıktığı öğrenildi.
23 Eylül gecesi saat 01.00 sıralarında Bebek'te meydana gelen cinayette 2 genç 6 kişinin saldırısında bıçaklanarak öldürülmüştü.
Edinilen bilgiye göre, cinayetin yeni detayları ortaya çıktı. Olay günü Bebek’e eğlenmeye gelen 6 kişi bankta oturarak alkol almaya başladı.
O esnada çalıştıkları tekneden çıkan 2 genç ise Bebek sahilinde yürürken, telefonda bir şahısla tartışıp küfürleşmeye başladı. 6 kişilik grubun önünden geçtikleri sırada şüphelilerden bazılarının küfrü üstlerine alınmaları sonucu kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu teknede çalışan iki genç bıçaklanarak öldürüldü.
Gözaltına alınan 6 şahıs ise emniyetteki ifadelerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.