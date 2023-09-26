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Bakan Yumaklı'dan kuraklık mesajı: 'Risk oluşturacak rekolte kaybı olmadı'
Bakan Yumaklı'dan kuraklık mesajı: 'Risk oluşturacak rekolte kaybı olmadı'
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NTV'nin sorularını yanıtladı. Kuraklığın tarıma etkisiyle ilgili konuşan Bakan Yumaklı, "Kuraklığı etkilediği bölgeler... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T14:17+0300
2023-09-26T14:17+0300
türkiye
ibrahim yumaklı
kuraklık
tarım ve orman bakanlığı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de NTV'nin sorularını yanıtladı.Tarımda planlı üretim yönetmeliğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Yumaklı şunları söyledi:Bakan Yumaklı, kuraklığın rekolteye etkisiyle ilgili olarak şunları kaydetti: "Kuraklığı etkilediği bölgeler oldu ama risk oluşturacak rekolte kaybı olmadı. Bu bizim kuraklığı gözardı etmemiz anlamına gelmez.'Barajlarda revizyon olacak'Bakan Yumaklı, barajların depreme dayanıklılığı konusunda "140 barajın içinde 23'ünde irili ufaklı revizyonlar olacak. Risk analizi başlattık." dedi.
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ibrahim yumaklı, kuraklık, tarım ve orman bakanlığı
ibrahim yumaklı, kuraklık, tarım ve orman bakanlığı

Bakan Yumaklı'dan kuraklık mesajı: 'Risk oluşturacak rekolte kaybı olmadı'

14:17 26.09.2023
© Gökhan BalcıTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde Çanakkale'de devam eden yangınla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde Çanakkale'de devam eden yangınla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
© Gökhan Balcı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NTV'nin sorularını yanıtladı. Kuraklığın tarıma etkisiyle ilgili konuşan Bakan Yumaklı, "Kuraklığı etkilediği bölgeler oldu ama risk oluşturacak rekolte kaybı olmadı." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de NTV'nin sorularını yanıtladı.

Tarımda planlı üretim yönetmeliğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Yumaklı şunları söyledi:
"Çalışmasını geçen yıldan itibaren başlatmıştık. 5 Nisan 2023'te kanunda yapılan değişiklikle ilk adımı attık. Bunun yönetmelikleri çıkmaya başladı. Artık tarımsal üretim süreci başlamıştır. Nasıl işleyecek? Öncelikle illerde su kısıtı, toprak durumu, tarıma dayalı sanayi, üreticilerin deneyimleri dahil olmak üzere teknik komite o bölgede ne üretilmesi gerekiyorsa çalışmasını yapacak. Bazı illerde bu başladı. Bunlar Tarımsal Planlama Kurulu'na gelecek. Burada eksik ya da fazla ya da şartlara uygun olmayan üretim önerisi gelmişse düzeltilecek. Biz üretimimizi arz-talep ilişkisine göre değerlendirerek üretimin planlaması sürecini yürüteceğiz." İlk olarak stratejik ürünlerden başlanacağını belirten Bakan Yumaklı, planlamanın üçer yıllık olacağını söyledi.
Bakan Yumaklı, kuraklığın rekolteye etkisiyle ilgili olarak şunları kaydetti:
"Kuraklığı etkilediği bölgeler oldu ama risk oluşturacak rekolte kaybı olmadı. Bu bizim kuraklığı gözardı etmemiz anlamına gelmez.

'Barajlarda revizyon olacak'

Bakan Yumaklı, barajların depreme dayanıklılığı konusunda "140 barajın içinde 23'ünde irili ufaklı revizyonlar olacak. Risk analizi başlattık." dedi.
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