Bakan Yumaklı'dan kuraklık mesajı: 'Risk oluşturacak rekolte kaybı olmadı'

"Çalışmasını geçen yıldan itibaren başlatmıştık. 5 Nisan 2023'te kanunda yapılan değişiklikle ilk adımı attık. Bunun yönetmelikleri çıkmaya başladı. Artık tarımsal üretim süreci başlamıştır. Nasıl işleyecek? Öncelikle illerde su kısıtı, toprak durumu, tarıma dayalı sanayi, üreticilerin deneyimleri dahil olmak üzere teknik komite o bölgede ne üretilmesi gerekiyorsa çalışmasını yapacak. Bazı illerde bu başladı. Bunlar Tarımsal Planlama Kurulu'na gelecek. Burada eksik ya da fazla ya da şartlara uygun olmayan üretim önerisi gelmişse düzeltilecek. Biz üretimimizi arz-talep ilişkisine göre değerlendirerek üretimin planlaması sürecini yürüteceğiz." İlk olarak stratejik ürünlerden başlanacağını belirten Bakan Yumaklı, planlamanın üçer yıllık olacağını söyledi.