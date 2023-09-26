https://sputniknews.com.tr/20230926/bakan-yerlikaya-duyurdu-inegol-terkinler-cetesi-cokertildi-1075763295.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi, ele başı gözaltında
Bakan Yerlikaya duyurdu: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi, ele başı gözaltında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İnegöl Terkinler çetesinin çökertildiğini duyurdu. Yerlikaya açıklamasında, "Şehir eşkıyalarının tepelerine bineceğiz. Onlara göz... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T08:34+0300
2023-09-26T08:34+0300
2023-09-26T08:56+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
bursa
çete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1a/1075763499_26:0:510:272_1920x0_80_0_0_67b05c747a40ccba5d9faf18ab9f6e1b.png
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya organize suçlarla mücadeleye ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı. Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İnegöl Terkinler çetesinin çökertildiğini ve çete ele başı dahil toplamda 35 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:"Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 Jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 Milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konuldu. Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehir eşkıyalarının tepelerine bineceğiz. Onlara göz açtırmayacağız. Halkımızın huzurunu kaçıranların her an enselerindeyiz."
https://sputniknews.com.tr/20230918/cocuklara-uyusturucu-verip-ailelerini-oldurmelerini-istemisti-profesorun-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1075555084.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1a/1075763499_86:0:449:272_1920x0_80_0_0_da91831e0175f9d3dd4472032a6cae40.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali yerlikaya, operasyon, bursa, çete
ali yerlikaya, operasyon, bursa, çete
Bakan Yerlikaya duyurdu: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi, ele başı gözaltında
08:34 26.09.2023 (güncellendi: 08:56 26.09.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İnegöl Terkinler çetesinin çökertildiğini duyurdu. Yerlikaya açıklamasında, "Şehir eşkıyalarının tepelerine bineceğiz. Onlara göz açtırmayacağız. Halkımızın huzurunu kaçıranların her an enselerindeyiz" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya organize suçlarla mücadeleye ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı.
Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İnegöl Terkinler çetesinin çökertildiğini ve çete ele başı dahil toplamda 35 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:
"Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 Jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 Milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konuldu. Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehir eşkıyalarının tepelerine bineceğiz. Onlara göz açtırmayacağız. Halkımızın huzurunu kaçıranların her an enselerindeyiz."