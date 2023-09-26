https://sputniknews.com.tr/20230926/bakan-yerlikaya-duyurdu-inegol-terkinler-cetesi-cokertildi-1075763295.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi, ele başı gözaltında

Bakan Yerlikaya duyurdu: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi, ele başı gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İnegöl Terkinler çetesinin çökertildiğini duyurdu. Yerlikaya açıklamasında, "Şehir eşkıyalarının tepelerine bineceğiz. Onlara göz... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T08:34+0300

2023-09-26T08:34+0300

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türkiye

ali yerlikaya

operasyon

bursa

çete

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya organize suçlarla mücadeleye ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı. Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İnegöl Terkinler çetesinin çökertildiğini ve çete ele başı dahil toplamda 35 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:"Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 Jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 Milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konuldu. Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehir eşkıyalarının tepelerine bineceğiz. Onlara göz açtırmayacağız. Halkımızın huzurunu kaçıranların her an enselerindeyiz."

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