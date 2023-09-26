https://sputniknews.com.tr/20230926/abd-medyasi-muttefikleri-taarruzu-basarisizlikla-sonuclanan-ukraynaya-yardimi-gozden-gecirebilir-1075777343.html
ABD medyası: Müttefikleri, taarruzu başarısızlıkla sonuçlanan Ukrayna’ya yardımı gözden geçirebilir
ABD medyası: Müttefikleri, taarruzu başarısızlıkla sonuçlanan Ukrayna’ya yardımı gözden geçirebilir
ABD merkezli Military Watch dergisi, Batı müttefiklerinin, Ukrayna ordusunun ‘karşı taarruzunun’ başarısız olmasının ardından Ukrayna’ya yardımla ilgili... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T18:07+0300
2023-09-26T18:07+0300
2023-09-26T18:07+0300
ukrayna krizi
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kriz
savunma
askeri destek
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Military Watch’un paylaştığı ‘Batı, Ukrayna'ya destek konusunda dönüm noktasına ulaştı mı? Başarısız yaz taarruzu tartışmalara yol açtı’ başlıklı yazısında, “Eylül ayında, Rus mevzilerine yönelik uzun süre beklenen taarruza ilişkin giderek büyüyen hayal kırıklığı yüzünden Ukrayna’ya destekte bir dönüm noktası olabileceği giderek daha açık hale geliyor” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusunun çok büyük kayıplar verdiği ancak önemli sonuç alamadığı kaydedilirken Batı liderlerinin, Ukrayna’daki başarısızlıkları kabul etmesinin onları mevcut politikaları gözden geçirmeye ve kaynakları yeniden dağıtmaya sevk etmesi bekleniyor.Yazıda, “Ukrayna ordusunun özellikle de hava savunma gibi kritik araçlarının tükenmesiyle birlikte, Batı’daki destekçilerinin giderek kazanılamaz görünen savaşı desteklemeye devam edip etmeyeceği veya Kiev'in finansmanının kesilip kesilmeyeceği belirsizliğini koruyor” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230924/abd-medyasi-ukrayna-zaporojyede-kritik-sayida-stryker-ve-marder-zirhli-araci-kaybetti-1075724461.html
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ukrayna, abd, kriz, savunma, askeri destek
ukrayna, abd, kriz, savunma, askeri destek
ABD medyası: Müttefikleri, taarruzu başarısızlıkla sonuçlanan Ukrayna’ya yardımı gözden geçirebilir
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ABD merkezli Military Watch dergisi, Batı müttefiklerinin, Ukrayna ordusunun ‘karşı taarruzunun’ başarısız olmasının ardından Ukrayna’ya yardımla ilgili kararını değiştirebileceğini yazdı.
Military Watch’un paylaştığı ‘Batı, Ukrayna'ya destek konusunda dönüm noktasına ulaştı mı? Başarısız yaz taarruzu tartışmalara yol açtı’ başlıklı yazısında, “Eylül ayında, Rus mevzilerine yönelik uzun süre beklenen taarruza ilişkin giderek büyüyen hayal kırıklığı yüzünden Ukrayna’ya destekte bir dönüm noktası olabileceği giderek daha açık hale geliyor” ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusunun çok büyük kayıplar verdiği ancak önemli sonuç alamadığı kaydedilirken Batı liderlerinin, Ukrayna’daki başarısızlıkları kabul etmesinin onları mevcut politikaları gözden geçirmeye ve kaynakları yeniden dağıtmaya sevk etmesi bekleniyor.
Yazıda, “Ukrayna ordusunun özellikle de hava savunma gibi kritik araçlarının tükenmesiyle birlikte, Batı’daki destekçilerinin giderek kazanılamaz görünen savaşı desteklemeye devam edip etmeyeceği veya Kiev'in finansmanının kesilip kesilmeyeceği belirsizliğini koruyor” denildi.