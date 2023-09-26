https://sputniknews.com.tr/20230926/abd-medyasi-muttefikleri-taarruzu-basarisizlikla-sonuclanan-ukraynaya-yardimi-gozden-gecirebilir-1075777343.html

ABD medyası: Müttefikleri, taarruzu başarısızlıkla sonuçlanan Ukrayna’ya yardımı gözden geçirebilir

ABD medyası: Müttefikleri, taarruzu başarısızlıkla sonuçlanan Ukrayna’ya yardımı gözden geçirebilir

ABD merkezli Military Watch dergisi, Batı müttefiklerinin, Ukrayna ordusunun ‘karşı taarruzunun’ başarısız olmasının ardından Ukrayna’ya yardımla ilgili... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T18:07+0300

2023-09-26T18:07+0300

2023-09-26T18:07+0300

ukrayna krizi

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askeri destek

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Military Watch’un paylaştığı ‘Batı, Ukrayna'ya destek konusunda dönüm noktasına ulaştı mı? Başarısız yaz taarruzu tartışmalara yol açtı’ başlıklı yazısında, “Eylül ayında, Rus mevzilerine yönelik uzun süre beklenen taarruza ilişkin giderek büyüyen hayal kırıklığı yüzünden Ukrayna’ya destekte bir dönüm noktası olabileceği giderek daha açık hale geliyor” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusunun çok büyük kayıplar verdiği ancak önemli sonuç alamadığı kaydedilirken Batı liderlerinin, Ukrayna’daki başarısızlıkları kabul etmesinin onları mevcut politikaları gözden geçirmeye ve kaynakları yeniden dağıtmaya sevk etmesi bekleniyor.Yazıda, “Ukrayna ordusunun özellikle de hava savunma gibi kritik araçlarının tükenmesiyle birlikte, Batı’daki destekçilerinin giderek kazanılamaz görünen savaşı desteklemeye devam edip etmeyeceği veya Kiev'in finansmanının kesilip kesilmeyeceği belirsizliğini koruyor” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230924/abd-medyasi-ukrayna-zaporojyede-kritik-sayida-stryker-ve-marder-zirhli-araci-kaybetti-1075724461.html

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