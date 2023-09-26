https://sputniknews.com.tr/20230926/abd-en-onemli-muttefikinden-mahrum-kalabilir-1075769034.html

ABD, en önemli müttefikinden mahrum kalabilir

ABD, en önemli müttefikinden mahrum kalabilir

Washington, Rusya’ya karşı yaptırımlar kapsamında petrol piyasalarını olumsuz etkileyen kararlara imza atıyor. Duruma tepki gösteren Suudi Arabistan'ın... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T12:45+0300

2023-09-26T12:45+0300

2023-09-26T12:49+0300

dünya

opec

petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

opec+

suudi arabistan

suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)

abd

petrol

joe biden

washington

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Fransız Le Monde gazetesi yazarı Jean-Michel Bezat, Rusya’nın enerji kaynaklarından elde ettiği gelirlerini azaltmaya çalışan ABD’nin özellikle petrolde tavan fiyat mekanizması ilanıyla piyasaları karıştırdığını hatırlattığı makalesinde, müttefik olarak gördüğü Riyad'ın Washington'dan vazgeçmemesine rağmen ondan yeni ‘karşılıklı yardım anlaşmaları’ talep ettiğini ifade etti.Bezat, Suudiler’in daha önce hiçbir zaman kendilerine verilen 'Petrol Kralları’ lakabını bu kadar iyi kullanmadığına dikkat çektiğin yazısında, “Rusya'nın aktif desteğiyle birlikte küresel petrol piyasasının kontrolünü yeniden ele geçiren Riyad’ın ekonomik hırslarının bedeli çok yüksek olmakta, petrol üretim hacmindeki kesintileri mümkün olduğu kadar uzatmak için her şeyi yapmayı planlamaktadır” ifadelerine yer verdi.Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin oluşturduğu OPEC+ grubunun, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun başlamasının ardından ABD’nin tek taraflı yaptırımlarıyla karıştırdığı petrol piyasasını çok iyi yönettiğine değinen Fransız yazar, yazısını şu şekilde sürdürdü:Geçmişte Washington’un sadık müttefiki olarak gördüğü Suudi Arabistan’ın artık ABD'ye itaat etmediğine vurgu yapan Bezat, Krallığın 1945'teki işgale karşı askeri koruma için petrol anlaşmasına daha az bağlı hissettiğini, bununla birlikte karşılıklı yardım anlaşması çağrısında da bulunduğunu aktardı.Fransız yazar, yıllardır süren büyük ittifakların aksine Riyad’ın birçok bölgesel güç gibi pragmatik diplomasiyi tercih ettiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sonlandırdı:'Yeni güç merkezi BRICS'BRICS, bu yılın ağustos ayı sonunda Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, İran ve Mısır'ın üyelik başvurularını kabul ederek topluluğa üyelik için davette bulunmuştu.Tek taraflı yaptırım uygulayan Batı ittifaklarına karşı küresel anlamda alternatif güç merkezlerini birleştiren BRICS grubu, Orta Doğu bölgesinin en büyük ekonomilerine sahip petrol zengini Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da aralarında olduğu 6 ülkeyi gruba dahil ederek 2010'dan bu yana ilk kez genişleme sürecine girmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230909/1075327240.html

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opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, suudi arabistan, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), abd, petrol, joe biden, washington, rusya, çin