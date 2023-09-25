https://sputniknews.com.tr/20230925/yks-ek-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1075742716.html

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T10:53+0300

2023-09-25T10:53+0300

2023-09-25T12:02+0300

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

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ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2023 YKS sonuçlarına göre, 2023-2024 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.Ek yerleştirme kayıtlarıYKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmekte.Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.

https://sputniknews.com.tr/20230911/yks-ek-yerlestirmeleri-yarin-basliyor-1075388304.html

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Sputnik Türkiye

2023-yükseköğretim kurumları sınavı